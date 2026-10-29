Bahaddin Güneş kimdir? Kayserispor'u 4-1 eleyen Bitlis hocası Şenol Güneş'in kardeşi mi?

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Kupada günün sürprizi Bitlis'ten çıktı. TFF 3. Lig'de mücadele eden Bitlis 1916 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda kendi sahasında Kayserispor'u 4-1 yendi ve bir üst tura yükseldi. Kenarda eski Trabzonsporlu Bahaddin Güneş vardı.

Güneş takımı bu ay devralmıştı. Göreve başlamasının üzerinden yaklaşık üç hafta geçmişken kupada kendisinden çok daha üst ligde oynayan bir rakibi eledi.

BAHADDİN GÜNEŞ KAYSERİSPOR'U NASIL ELEDİ?

Bahaddin Güneş'in takımı maçı ilk yarıda kopardı. Ali Akkuş 30. dakikada skoru açtı, Muhammet Arslantaş da ilk yarının son dakikasında farkı ikiye çıkardı.

Halil Yılmaz'ın 53. dakikadaki golüyle skor 3-0 oldu. Kayserispor tek golünü 62. dakikada buldu ama geri dönüş gelmedi, çünkü 80. dakikada Enes İslam İlkin dördüncü golü attı. Bitlis ekibi kupada bundan önce Silifke Spor'u da elemişti.

BAHADDİN GÜNEŞ KİMDİR?

Bahaddin Güneş, oyunculuğu 1996'da bıraktıktan sonra teknik adamlığa geçen eski bir futbolcu. Sahada savunmada ve defansif orta sahada görev yaptı. Teknik direktör olarak kariyerinin büyük bölümünü alt liglerde geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Bitlis 1916 FK ile sözleşmesi 5 Ekim 2026'da başladı ve 30 Haziran 2027'de bitiyor. Kulüp onu duyururken teknik direktörün bilgi ve tecrübesine güvendiğini söyledi.

BAHADDİN GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ'İN KARDEŞİ Mİ?

Evet, Bahaddin Güneş, Türkiye A Milli Takımı'nı iki dönem çalıştıran Şenol Güneş'in küçük kardeşi. İki kardeş de Trabzonspor formasını giydi ve futbolu bıraktıktan sonra kulübeye geçti.

BAHADDİN GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

Bahaddin Güneş 66 yaşında. 10 Mart 1960'ta doğdu.

BAHADDİN GÜNEŞ NERELİ?

Bahaddin Güneş Trabzonlu; Trabzon'da doğdu, futbola da Trabzonspor'un altyapısında başladı.

BAHADDİN GÜNEŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bahaddin Güneş, 1980'den 1988'e kadar Trabzonspor'da oynadı. Sonra iki sezon Konyaspor forması giydi ve 1990'da MKE Ankaragücü'ne geçti. Oyunculuğunun son yıllarını İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçirdi.

BAHADDİN GÜNEŞ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bahaddin Güneş, teknik adamlığa İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak başladı ve ilk teknik direktörlük görevini 1997'de Pendikspor'da aldı. 2000'li yıllarda Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Samsunspor gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük yaptı; Pazarspor ile Adıyamanspor'u da tek başına çalıştırdı.

Son yıllarda Ankara Demirspor, Afyonspor, 1461 Trabzon FK ve Sultan Su İnegölspor'un teknik direktörüydü. 2025'te Ankaraspor'un başına geçti. Bitlis 1916 FK, federasyon kayıtlarındaki son kulübü.