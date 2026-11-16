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FIFA, Kayserispor'a Tuci davasında 105 bin Euro ödeme ve 30 bin dolar ceza verdi

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FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Kayserispor'un eski oyuncusu Indrit Tuci'ye 105 bin Euro ve yüzde 5 faiz ödemesine, kulübe 30 bin dolar ceza ve ihtar verilmesine karar verdi. Ödeme yapılmazsa ve futbolcu talep ederse Kayserispor'a üç transfer dönemi tescil yasağı uygulanabilir.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Metro Holding Kayserispor ile eski oyuncusu Indrit Tuci arasındaki alacak davasında kararını verdi. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi; 26 yaşındaki Arnavut futbolcuya 105 bin Euro ödenmesine karar verirken, Kayserispor'un da 30 bin dolar para cezasına çarptırılmasına ve ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 sezonunda kulübümüzde forma giyen futbolcu Indrit Tuci tarafından kulübümüz aleyhine FIFA nezdinde açılan alacak davası sonuçlanmıştır. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi tarafından 12 Kasım 2026 tarihinde verilen, FPSD-26009 dosya numaralı karar kapsamında; Futbolcuya ödenmemiş ücret alacakları nedeniyle toplam 105.000 Euro ve ilgili tarihlerden itibaren yıllık %5 faiz ödenmesine kulübümüze ayrıca 30.000 ABD Doları para cezası ve ihtar yaptırımı uygulanmasına, kararda belirtilen süre içerisinde ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve futbolcunun talepte bulunması halinde kulübümüze en fazla üç tam ve ardışık transfer dönemi boyunca yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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