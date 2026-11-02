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Trendyol 1. Lig'de Bursaspor liderliğini korudu, Kayserispor Muğlaspor'u 6-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'de 13. hafta tamamlandı. Bursaspor üst üste 4. galibiyetle puanını 31'e çıkarıp liderliğini korurken, Metro Holding Kayserispor sahasında Muğlaspor'u 6-0 yenerek 30 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor, sahasında Muğlaspor'u 6-0 yendi.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 31 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu.

Muğlaspor'u 6-0 gibi net bir skorla geçerek puanını 30'a yükselten Kayseri temsilcisi, zirve takibini sürdürdü.

Alagöz Holding Iğdır FK ise evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 3. sırada kapattı.

Maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

1. Lig'in 13. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 3-2

Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: 1-0

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: 0-1

Bursaspor-Bandırmaspor: 3-0

Manisa FK-Batman Petrolspor: 2-1

Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: 1-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: 1-1

İstanbulspor-Mardin 1969: 1-2

Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: 1-1

Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: 6-0

Puan durumu:

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR13101229111831
2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR139313292330
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ138321810827
4.MARDİN 1969 SPOR137331812624
5.BATMAN PETROL SPOR137242623323
6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ135532518720
7.ANTALYASPOR136161920-119
8.BODRUM FK134631612418
9.MUĞLASPOR KULÜBÜ134631820-218
10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK134451616016
11.SMS GRUP SARIYER134451418-416
12.TURKA ESENLER EROKSPOR133641518-315
13.BANDIRMASPOR133551713414
14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR123541411314
15.ORFA YAPI PENDİKSPOR133551523-814
16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ133462123-213
17.EKENLER BETON SİVASSPOR132741620-413
18.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ134361422-813
19.İSTANBULSPOR1312101033-235
20.BOLUSPOR121110526-214
NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.

14. haftanın programı:

6 Kasım Cuma:

20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

8 Kasım Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)

Kaynak: AA
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