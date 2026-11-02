Trendyol 1. Lig'de Bursaspor liderliğini korudu, Kayserispor Muğlaspor'u 6-0 yendi

Trendyol 1. Lig'de Bursaspor liderliğini korudu, Kayserispor Muğlaspor'u 6-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta tamamlandı. Bursaspor üst üste 4. galibiyetle puanını 31'e çıkarıp liderliğini korurken, Metro Holding Kayserispor sahasında Muğlaspor'u 6-0 yenerek 30 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor, sahasında Muğlaspor'u 6-0 yendi.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 31 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu.
Muğlaspor'u 6-0 gibi net bir skorla geçerek puanını 30'a yükselten Kayseri temsilcisi, zirve takibini sürdürdü.
Alagöz Holding Iğdır FK ise evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 3. sırada kapattı.
Maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
1. Lig'in 13. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 3-2
Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: 1-0
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: 0-1
Bursaspor-Bandırmaspor: 3-0
Manisa FK-Batman Petrolspor: 2-1
Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: 1-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: 1-1
İstanbulspor-Mardin 1969: 1-2
Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: 1-1
Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: 6-0
Puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|13
|10
|1
|2
|29
|11
|18
|31
|2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|13
|9
|3
|1
|32
|9
|23
|30
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|13
|8
|3
|2
|18
|10
|8
|27
|4.MARDİN 1969 SPOR
|13
|7
|3
|3
|18
|12
|6
|24
|5.BATMAN PETROL SPOR
|13
|7
|2
|4
|26
|23
|3
|23
|6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|13
|5
|5
|3
|25
|18
|7
|20
|7.ANTALYASPOR
|13
|6
|1
|6
|19
|20
|-1
|19
|8.BODRUM FK
|13
|4
|6
|3
|16
|12
|4
|18
|9.MUĞLASPOR KULÜBÜ
|13
|4
|6
|3
|18
|20
|-2
|18
|10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|4
|4
|5
|16
|16
|0
|16
|11.SMS GRUP SARIYER
|13
|4
|4
|5
|14
|18
|-4
|16
|12.TURKA ESENLER EROKSPOR
|13
|3
|6
|4
|15
|18
|-3
|15
|13.BANDIRMASPOR
|13
|3
|5
|5
|17
|13
|4
|14
|14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|12
|3
|5
|4
|14
|11
|3
|14
|15.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|13
|3
|5
|5
|15
|23
|-8
|14
|16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|13
|3
|4
|6
|21
|23
|-2
|13
|17.EKENLER BETON SİVASSPOR
|13
|2
|7
|4
|16
|20
|-4
|13
|18.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|13
|4
|3
|6
|14
|22
|-8
|13
|19.İSTANBULSPOR
|13
|1
|2
|10
|10
|33
|-23
|5
|20.BOLUSPOR
|12
|1
|1
|10
|5
|26
|-21
|4
14. haftanın programı:
6 Kasım Cuma:
20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
8 Kasım Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)