Sarıyer Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kayserispor hak ettiği bir galibiyet aldı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıyer Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Kayserispor'u tebrik ederek, "Kayserispor'un, gerçekten iyi bir takımları var. Biz de beklediğimizden daha yumuşak oynadık ama bununda sebepleri var. Maça kötü de başlamadık. 1-0 geriye düşene kadar topa da hakimdik. Hakemin verdiği faulün, faulle alakası yoktu. Devamında yediğimiz bir gol ve sonrasında oyunu tekrar kontrol altına aldığımızı düşündüğümüz yerde bize göre çok net bir kırmızı kart olan pozisyonda faul dahi verilmemesi. Zaten Kayserispor takımı geçişleri çok iyi yapıyor diye buna çalışmıştık. Burada 1-0'ı oynamakta zor. Biz kendi hatalarımıza bakacağız. Daha sert oynamamız lazım. Daha kompakt oynamamız lazım. Daha iyi mücadele etmemiz lazım ama zaten arada ciddi bir güç farkı var. Maçtaki kırılma anlarında da bu kadar hata yapıldığı zaman dayanmamız da zor oluyor. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Hakem hatalarını bir kenara koyuyorum. Atila Gerin hocaya ve Kayserispor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı