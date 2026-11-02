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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor Muğlaspor'u 6-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor, Muğlaspor'u 6-0 mağlup etti. Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, iki haftada 9 gol atan takıma karşı alınan galibiyetin önemli olduğunu, Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise skorun takımına yakışmadığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Muğlaspor'u 6-0 mağlup eden Kayserispor'un teknik direktörü Atila Gerin, güçlü bir takıma karşı farklı bir galibiyetle maçtan ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, iki haftada 9 gol atan bir takıma karşı elde edilen 6-0'lık galibiyetin son derece önemli olduğunu belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Gerin, "Böyle bir takıma karşı 6 gol atmak, oyunu komple kontrolde tutarak yapmak kolay değil. Devam edeceğiz. Çocukları tebrik ediyorum, öpüyorum hepsini. Ayaklarına yüreklerine sağlık. Herkes gol attı morallendi. Futbolda düne bakmak yok. Sürekli geliştirip devam etmek lazım. Bir yarışın içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu yarışı da sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Muğlaspor cephesi

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, sonucun takımına yakışmadığını dile getirdi.

Karşılaşmada çok bireysel hata yaptıklarını ifade eden Koşukavak, "Zor bir deplasmana geldik. Bu skor bize yakışmadı. Disiplinli bir takımdık. Bizim için çok kötü bir gece. Bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var. Geçiş hücumunda bu kadar etkili oyuncuları olan takıma karşı çok erken geriye düştük. Oyuna girmeye çalışırken çok bireysel hata yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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