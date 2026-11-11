Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Perşembe günü yapacağı idmanla başlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Perşembe günü yapacağı idmanla başlayacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Perşembe günü tesislerde yapacağı antrenmanla başlayacak. Ümraniyespor maçı sonrası 4 gün izine ayrılan takımda Mamadi Camara, Joshua Brenet ve Deniz Eren Dönmezer milli takımlar nedeniyle ilk idmana katılamayacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Perşembe günü yapacağı idman ile başlayacak.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen 1 haftalık arada dinlenmeye çekildi. Pazar günü oynadığı Ümraniyespor maçı sonrasında 4 gün izine ayrılan sarı-kırmızılı takım, Perşembe günü yeniden topbaşı yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Kasım günü sahasında oynayacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenman ile başlayacak.

Haftanın ilk idmanına milli maçlar için ülkelerine giden Mamadi Camara, Joshua Brenet ile U19 milli takımı aday kadrosuna dahil edilen Deniz Eren Dönmezer katılamayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Epstein mağduru manken konuştu: Ajansım beni 18 yaşında Epstein'in evine gönderdi

18 yaşında Epstein'in evine gönderildi! Faturayı ortaya koydu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı20

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Netanyahu'dan Meclis açılışında Filistinlileri hedef alan ırkçı konuşma

Giderayak yine çirkinleşti: Ülkemizi bunlara mı emanet edeceksiniz?
Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi

Kahreden anlar! Acı haberi bir türlü veremedi
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj

Piyasalar güne büyük sürprizle uyandı!
İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı13

Çadırını da vurdular! Filistinlinin feryadı yürekleri dağladı
Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı
Ankara-Konya yolunda EGO otobüsü refüje çarpıp devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı

Kontrolden çıkan EGO otobüsü devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı