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Moreno ve Seferi, Kayserispor'un 13 maçta attığı 32 golün 21'ini kaydetti

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Moreno ve Seferi, Kayserispor'un 13 maçta attığı 32 golün 21'ini kaydetti
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TFF 1. Lig'de geride kalan 13. hafta sonunda 32 gol atan Kayserispor, en çok gol atan takım konumunda. Sarı kırmızılıların bu gollerin 21'ini Daniel Moreno (11) ve Taulant Seferi (10) kaydetti; takım 30 puanla lider Bursaspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada.

Kayserispor'un geride kalan 13 maçta attığı 32 golün 21'ini Moreno ve Seferi kaydetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin geride kalan 13. hafta sonunda en çok gol atan takım konumunda. Sarı kırmızılılar 13. hafta sonunda 32 gol atarken kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Ligde topladığı 30 puanla lider Bursaspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Kayserispor'da atılan 32 golün 21'ine iki isim imza attı. Sarı kırmızılı takımın sezon başı transfer ettiği Daniel Moreno 11 gol atarken Taulant Seferi ise 10 gole imza attı.

Takımın en golcü ismi attığı 11 golle Kolombiyalı Daniel Moreno. Hem Daniel Moreno hem de Taulant Seferi son oynanan Muğlaspor maçını boş geçmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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