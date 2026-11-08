Eminevim Ümraniyespor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u 2-1 yendi

Eminevim Ümraniyespor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniyespor bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken Kayserispor 30 puanda kaldı.
TRENDYOL 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Metro Holding Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u ağırladı. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Muhammet Alperen Çopur düdük çaldı. Muhammet Alperen Çopur'un yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın ve Buğra Can Semercioğlu üstlendi.
Maçın ilk golü 40'ıncı dakikada Ümraniyespor'dan geldi. Tomislav Glumac, attığı golle Ümraniyespor'u 1-0 öne geçirdi. 74'üncü dakikada Cebio Soukou, penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. Kayserispor, 90+2'nci dakikada Florent Hasani'nin fileleri havalandırmasıyla farkı 1'e indirdi. Maç Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 17 yaparken Kayserispor, 30 puanda kaldı.