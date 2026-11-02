Kayserispor Muğlaspor hangi kanalda, Kayserispor Muğlaspor nereden CANLI izlenir?

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Kayserispor, iç saha avantajını kullanarak Muğlaspor karşısında 3 puan hedefliyor. Muğlaspor ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Kayserispor Muğlaspor maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

KAYSERİSPOR MUĞLASPOR HANGİ KANALDA?

Kayserispor Muğlaspor maçı, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT Spor'da şifresiz, beIN Sports 2'de ise şifreli olarak ekrana gelecek.

TRT SPOR KANAL NUMARALARI

TRT Spor, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 86. kanal

Digiturk: 56. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

BEIN SPORTS 2 KANAL NUMARASI

beIN Sports 2, Digiturk'te 78. kanaldan izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

KAYSERİSPOR MUĞLASPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Kayserispor Muğlaspor maçını şifresiz izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından takip edebilecek. Mücadele ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesi ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. beIN Sports aboneleri ise maçı beIN Sports 2 üzerinden takip edebilecek. Kanalların internet üzerinden yaptığı yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

KAYSERİSPOR MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Muğlaspor maçı bugün, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleştirilecek.

KAYSERİSPOR MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Muğlaspor maçı, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı takip edebilecek.

KAYSERİSPOR MUĞLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor ile Muğlaspor arasındaki karşılaşma, Kayseri'deki Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.