Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konyaspor, Kayserispor'u hazırlık maçında Mustafa Muhammed'in golleriyle 2-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor, Kayserispor'u hazırlık maçında Mustafa Muhammed'in golleriyle 2-0 yendi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Mustafa Muhammed'in 69 ve 89. dakikalarda attığı gollerle galip gelen Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazandı.

Teknik Direktör İlhan Palut karşılaşmaya; Bahadır Han Güngördü, Ahmet Oğuz, da Mata, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Emir Bars, Jackson Muleka ve Enis Destan 11'i başladı. Müsabakanın ikinci yarısında; Egemen Aydın, Atilla Saltı, Mücahit İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Ayberk Bayramoğlu, Mehmet Ali Gökmen, Ramazan Özkan, Efe Seçil, Mustafa Muhammed Alim Barış Bilge, Muhammed Arda Var, Alphq Kabinet Fofana ve Yiğit Ökten görev aldı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 69 ve 89. dakikalarda Mustafa Muhammed'in golleriyle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu! Kilosu 40 lira, tekneler isteyene ücretsiz balık dağıtıyor

Kilosu 40 liraya satılıyor! Tekneler isteyene bedava dağıtıyor
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba21

Yeni tartışmamız! "Türk sineması" diyemeyen Haluk'a yanıtı bomba

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan Lübnan’da gençlere Arapça seslendi: Babamın sevgi dolu selamlarını getirdim

Lübnanlı gençlere kendi dillerinde seslendi: Çok özel bir selam iletti
Oryantal Asena sessiz sedasız evlendi: Kocasını övmelere doyamadı

Ünlü oryantal sessiz sedasız nikah masasına oturdu
Malatya şehitlerine yürek yakan veda! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı

Türkiye şehitlerini uğurladı! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı
Antalya'da kanala uçan motosikletin sürücüsü arandı! Kazadan sonra evine gittiği ortaya çıktı

Kanala uçan motosikletin sürücüsü arandı! Meğer evine gitmiş
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti54

Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai35

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var