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Trendyol 1. Lig'de 14 hafta geride kaldı, Bursaspor 32 puanla zirvede oturuyor

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Trendyol 1. Lig'de 14 hafta geride kaldı, Bursaspor 32 puanla zirvede oturuyor
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Trendyol 1. Lig'de 14 haftalık bölüm tamamlandı ve milli ara öncesi Bursaspor 32 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor 30 puanla ikinci, Iğdır FK ise 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'de 14 haftalık bölüm geride kalırken, milli ara öncesinde Bursaspor 32 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Kayserispor 30 puanla ikinci, Iğdır FK ise 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'de 14 haftalık periyodun ardından milli araya girildi. Geride kalan haftalarda zirve yarışında Bursaspor, Kayserispor ve Iğdır FK ön plana çıktı. Bursaspor topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda otururken, 30 puanlı Kayserispor ikinci, 28 puana sahip Iğdır FK ise üçüncü sırada yer aldı.

Kayserispor hücumda ve savunmada zirvede

Kayserispor, geride kalan 14 haftada ortaya koyduğu hücum performansıyla ligin en golcü takımı oldu. Rakip fileleri 33 kez havalandıran Kayseri temsilcisi, bu alanda zirvede yer aldı. Savunma performansında ise Kayserispor ve Iğdır FK ön plana çıktı. İki ekip de kalesinde 11'er gol görerek ligin en az gol yiyen takımları oldu.

Iğdır FK'dan 11 maçlık yenilmezlik serisi

Ligin dikkat çeken performanslarından birine Iğdır FK imza attı. Sezona iyi bir grafikle devam eden Iğdır temsilcisi, son 11 maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Iğdır FK, topladığı puanlarla zirve yarışının önemli adaylarından biri haline geldi.

Alt sıralarda düşme hattı mücadelesi

1. Lig'de alt sıralarda ise puan mücadelesi devam ediyor. Ligin son 4 basamağında Manisa FK, Sivasspor, İstanbulspor ve Boluspor bulunuyor. Manisa FK, 13 puanla 17. sırada yer alırken, aynı puana sahip Sivasspor 18. basamakta bulunuyor. İstanbulspor 8 puanla 19. sırada yer alırken, 1 maçı eksik Boluspor ise 4 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Gol krallığında Iheanacho zirvede

Ligde gol krallığı yarışında ise Bursasporlu Kelechi Iheanacho ön plana çıktı. Attığı 17 golle listenin ilk sırasında bulunan Iheanacho'yu 11 golle Daniel Moreno takip etti. Rey Manaj ve Taulant Seferi ise 10'ar golle gol krallığı yarışında üst sıralarda yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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