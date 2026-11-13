Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, liderin 2 puan gerisinde 32 puanla Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, liderin 2 puan gerisinde 32 puanla Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, 4 günlük iznin ardından 15. haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 14 maçta 32 puan toplayan sarı-kırmızılılar, lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, milli arada futbolculara verilen 4 günlük iznin ardından 15'inci haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan ve lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, milli ara öncesi ligin 14'üncü haftasında konuk olduğu Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. Bursaspor'un puan kaybettiği haftada mağlup olarak yeniden lider olma fırsatını tepen İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar dün kulüp tesislerinde toplanarak 15'inci haftada sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına başladı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

İç Anadolu ekibi bugün sabah saatlerinde Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenmanda milli takımlarda olan oyuncular yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Siyasete gireli 36 gün olmuştu! Herkesin gözü önünde öldürdüler

36 gün önce siyasete giren ismi infaz ettiler
Ehliyet sınavında 'joker' skandalı! Kursiyerlerin yerine başkası girmiş: 23 şüpheli adliyede

Ehliyet sınavına kursiyer yerine 'joker' girdi! 23 kişi adliyede
Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı! Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı

Bir ay önce gelin olmuştu! Sonu yürekleri dağladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek22

19 işçinin ailesi yas tutarken, patron cezasını bakın nerede çekecek
İstanbul Valiliği’nden uyarı: Yarın saat 05:00'a kadar kuvvetli fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği alarmda! Seferler iptal edildi, korular kapatıldı
Netanyahu'nun İran'daki ikizinden olay espri: Maaş ödemiyorlardı, ben de ayrıldım

Netanyahu'nun ikizi öyle bir ülkede ortaya çıktı ki! Esprisi bomba
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteri

Müşteri çekmek için yaptığına bakın