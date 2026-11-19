Ömer Faruk Gültekin, Kayserispor-Sarıyer 15. hafta maçının hakemi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Kayserispor-Sarıyer maçını Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'in yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Salih Burak Demirel, dördüncü hakemliğini ise Yusuf Ziya Gündüz yapacak.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Sarıyer arasında 22 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak.
Kayserispor 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Şanlıurfa Bölgesi Hakemi Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'in yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Salih Burak Demirel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.
Kayserispor ile Sarıyer arasındaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı