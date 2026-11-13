Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Atila Gerin yönetiminde başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Atila Gerin yönetiminde başladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kayserispor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Atila Gerin yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı, 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayserispor Tesisleri'nde Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Sarıyer maçı hazırlıklarına yapılacak idmanlarla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin başkentini ayağa kaldıran kanlı saldırıda, saldırgan doktor, sebebi ise küf kavgası çıktı

Başkenti sarsan saldırıda şok detay! Mesleği de sebebi de şaşırttı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

4 askerimizin şehit olduğu kazada gündem yaratacak detay
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım27

İlk maçından sonra neler dedi neler!
Kanadalı ünlü şarkıcı Filistin için sesini yükseltti: Bu soykırımdır

68 milyon takipçisine seslendi! Ünlü yıldızdan tarihi Filistin çıkışı
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum

Arda Güler'den yediği tarihi golle ilgili yaptığı yorum bomba
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
''Barış Alper Yılmaz sağ bek oynamalı'' demişti! İlk maçında kendisiyle çelişti14

Montella'ya Barış Alper için verdiği tavsiyeyi kendisi de yapmadı
Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor

Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor