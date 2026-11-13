Furkan Soyalp kimdir? Amedspor'un orta sahası kadro dışı mı bırakıldı?

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Amedspor'un 11 Kasım 2026'da resmi hesaplarından paylaştığı antrenman görüntülerinde Furkan Soyalp de vardı. Orta saha oyuncusu, bir gün önce sosyal medyada "kadro dışı bırakıldı" denilen isimdi.

İddiaya göre kulüp, 31 yaşındaki futbolcuyu 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için yaptığı paylaşım yüzünden takımdan uzaklaştırmıştı. Amedspor'un resmi duyurularında böyle bir karar yok.

FURKAN SOYALP KADRO DIŞI MI KALDI?

Furkan Soyalp kadro dışı kalmadı; Amedspor oyuncu hakkında disiplin ya da kadro dışı kararı açıklamadı. Kadro dışı iddiası 10 Kasım'da birkaç X hesabından yayıldı ve bu hesaplar kaynak olarak Rudaw'ı gösterdi.

Rudaw aynı gün Türkçe sitesinden açıklama yaptı: ne kanalında ne de internet sitesinde böyle bir haber yayımlamıştı. Kuruma göre aynı hesaplar daha önce de Amedspor ve oyuncuları hakkında Rudaw adını kullanarak doğru olmayan paylaşımlar yapmıştı. Soyalp, Amedspor'daki görevine devam ediyor.

Süper Lig şu anda milli maç arasında. Amedspor aranın ardından 12. haftada sahaya çıkacak.

FURKAN SOYALP KİMDİR?

Furkan Soyalp, Süper Lig'e bu sezon yükselen Amedspor'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu. Kariyerinin büyük kısmını Bursaspor ve Gaziantep FK'da geçirdi. Süper Lig'deki ilk maçına 19 Mayıs 2013'te Bursaspor formasıyla Gençlerbirliği karşısında çıktı.

Türkiye'nin U16, U17 ve U18 milli takımlarında toplam 11 maç oynadı.

FURKAN SOYALP KAÇ YAŞINDA?

Furkan Soyalp 31 yaşında. 12 Haziran 1995'te doğdu.

FURKAN SOYALP NERELİ?

Furkan Soyalp Ankaralı, Yenimahalle'de doğdu. Futbola da Ankara'da başladı ve 2007'den 2010'a kadar Ankaraspor altyapısında oynadı. Ardından Bursa'ya gitti; bir sezon Bursa Merinosspor'da oynadıktan sonra 2011'de Bursaspor altyapısına geçti.

FURKAN SOYALP HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Furkan Soyalp profesyonel kariyerinde Bursaspor, Bandırmaspor, İstanbul Başakşehir, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Kayserispor ve Amedspor formalarını giydi. 2012'de Bursaspor'da profesyonel oldu ama burada az şans buldu, 2015 ve 2016'da iki kez kiralık olarak Bandırmaspor'a gönderildi.

2019'da İstanbul Başakşehir'e transfer oldu ve aynı sezon kiralık olarak Gaziantep'e gitti. 2020'de kalıcı olarak Gaziantep FK'ya geçti ve 2025'e kadar orada kaldı. Gaziantep formasıyla 116 lig maçında 8 gol attı. 2023'te kısa bir süre kiralık olarak Adana Demirspor'da oynadı.

2025 yazında Kayserispor'la iki yıllık sözleşme imzaladı. Kayseri ekibinde 28 lig maçına çıktı ve 1 gol attı.

FURKAN SOYALP AMEDSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Furkan Soyalp, 10 Temmuz 2026'da Amedspor'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla Kayserispor'a veda etmiş, kulübe, takım arkadaşlarına, çalışanlara ve taraftarlara teşekkür etmişti.

Amedspor transferi "Amedspor ailemize hoş geldin" mesajıyla duyurdu. Soyalp, kulübün Süper Lig'e çıktığı yaz kadroya kattığı isimlerden biri oldu.