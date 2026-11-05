Kayserispor hocası Gerin, Ümraniyespor'u yenerek zirve yarışında kalmak istiyor

Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçı kazanarak zirve yarışında kalmak istediklerini söyledi.

Gerin, kulüp tesislerindeki idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 13. haftasında Muğlaspor karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin camiaya moral verdiğini belirtti.

Muğlaspor maçında atılan gol sayısından çok gollerin atılış şeklinin önemli olduğuna dikkati çeken Gerin, "Hem oyun hem de skor olarak iyi bir haftayı geride bırakmış durumdayız. Hem geçiş oyununu hem de geride oyun kurmayı iyi yaptığımız bir maçtı. Bu karşılaşma bizim için çok önemliydi çünkü Bursaspor puan olarak öndeydi averaj olarak da öne geçmişti. Averajı kapatmayı düşünüyorduk, bunu da başardık." dedi.

Ligde her maçın final havasında geçtiğinin altını çizen Gerin, şunları kaydetti:

"Muğlaspor maçında 6 golü her şeyi doğru yaptığımız için atmadığımız gibi bir önceki hafta da her şeyi yanlış yaptığımız için berabere kalmadık. Berabere kaldığımız maçlarda da çok fırsat yakaladık. Birini gole çevirebilseydik sahadan 3 puanla ayrılabilirdik. Biz hem kazanırken hem de kaybederken artılarımızı, eksilerimizi yazıyoruz. Zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bu maçı kazandık, keyfini yaşadık, kenara koyduk. Futbolda dün yok, yola devam edeceğiz. Bu hafta kazanıp, milli arayı da iyi değerlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz."

Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Taulant Seferi de Orfa Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor karşılaşmalarında taraftarlarını üzdüklerini söyledi.

Bu nedenle Muğlaspor maçında elde ettikleri farklı galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirten Seferi, "Maç maç ilerleyen bir ekibiz. Her maç ayrı önem arz ediyor. Ligde alınan her galibiyetin ayrı önemi var. Bireysel başarıdan ziyade takımın başarısını önemseyen birisiyim. Takım iyi oynarsa ben de iyi oynarım. Dolayısıyla burada esas olan takımın başarısı. Bu ligde yüzde yüzünü vermediğin zaman her şey olabilir. Sürprizlere açık bir lig." diye konuştu.

Antrenman

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 11 Kasım Pazar günü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kaynak: AA