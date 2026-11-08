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Ümraniyespor deplasmanına giden Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek

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Ümraniyespor deplasmanına giden Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek
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TFF 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek. Kayra Cihan, Sinan Kurt, Muhammed Eren Arıkan, izinli Brenet ve Malik Kadir Hayvalı bu maçta forma giyemeyecek; Cenk Şen kadroda.

1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda Kayra Cihan, Sinan Kurt, Muhammed Eren Arıkan, izinli olan Brenet ve kadroya dahil edilmeyen Malik Kadir Hayvalı formayı giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Cenk Şen ise kadroda yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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