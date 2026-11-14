Kayserispor'un 16-18. hafta maç programında karşılaşmaların tarih ve saati belli oldu

Kayserispor'un 16-18. hafta maç programında karşılaşmaların tarih ve saati belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor'un TFF 1. Lig'de 16-18. haftalar arasında oynayacağı maçların tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar 29 Kasım'da Keçiörengücü ile Ankara'da, 6 Aralık'ta Bodrumspor ile Antalya'da, 13 Aralık'ta Bandırmaspor ile Bandırma'da karşılaşacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un ligin 16 ile 18. haftaları arasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 16 ile 18. hafta arasında oynayacağı Keçiörengücü, Bodrumspor ve Bandırmaspor maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:
16. hafta
29 Kasım 2026 Pazar
19.00 Keçiörengücü -Kayserispor
Ankara Aktepe Stadyumu
17. hafta
6 Aralık 2026 Pazar
13.30 Kayserispor-Bodrum FK
Antalya Stadyumu
18. hafta
13 Aralık 2026 Pazar
13.30 Bandırmaspor-Kayserispor
Bandırma 17 Eylül Stadyumu