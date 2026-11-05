Kayserispor U19 liderliğini sürdürüyor

Kayserispor U19 liderliğini sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor ligin 8. haftasında evine oynadığı maçta Karaman Futbol Kulübünü 4-0 mağlup etti.
U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor ligin 8. haftasında evine oynadığı maçta Karaman Futbol Kulübünü 4-0 mağlup etti.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Sinem Özpınar, Nazım Çağatay Arslan
Kayserispor U19: Ali Toprak Ülger, Kerem Oğuztürk, Zekeriya Eren Karaca, Yiğit Ata Türk, Hacı Alperen Akyüz, (Emirhan Yerli dk.46), (Berat Alibaşoğlu dk.77), Berat Altıparmak, (Ali Kaçmaz dk.46), Ahmet Hüseyin Altun, (Çağrı Furkan Solmaz dk.46), Tarık Baturalp Başkan, Eralp Çam, (Umut Kaan Yalçınkaya dk.60), Yusuf Göktuğ Özkılıç, Ali Macit Soylu
Karaman FK U19: Orhan İbrahim Güven, Erkan Arda Sözeri, Ramazan Kayra Başer, Hamza Asartepe, Yağız Uysal, (Mustafa Kaan Dölek dk.46), Mikail Balta, Melih Eren Uluer, (Süleyman Karaçadır dk.86), Burak Berk Ertürk, (Erhan Alkan dk.68), Enes Rıza Asarkaya, Uğur Aslan, (Şenol dk.68), Mustafa Emir Meşe, (Mustafa Efe Kunter dk.38)
Goller: Ahmet Hüseyin Altun (dk.15), Berat Altıparmak (dk.34), Yusuf Göktuğ Özkılıç (dk.65), Ali Macit Soylu (dk.90+2) (Kayserispor U19)