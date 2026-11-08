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Kayserispor'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş

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Kayserispor'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Liderlik fırsatını tepen Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla kazandı.

ÜMRANİYE'DEN KRİTİK GALİBİT

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Tomislav Glumac ve 74. dakikada Cebio Soukou kaydetti. Konuk ekip Kayserispor'un tek golü ise 90+2. dakikada penaltıdan Florent Hasani ile geldi.

LİDERLİK FIRSATI KAÇTI

Bu sonuçla birlikte 30 puanda kalarak lider olma şansını kaybeden Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Ümraniyespor, bir maç eksiğine rağmen puanını 17'ye yükseltti. 

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Sarıyer'i konuk edecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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