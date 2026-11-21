Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer'i 3-1 mağlup eden Kayserispor'un teknik direktörü Atila Gerin, "Oyun olarak fabrika ayarlarına döndük diyebiliriz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, taraftarlarının önünde galip geldikleri için büyük memnuniyet duyduğunu belirterek ilk yarının 10 dakikalık bölümü ile ikinci yarının son dakikaları haricinde oyunun genelinden memnun olduğunu söyledi.

Girdikleri ve kaçırdıkları pozisyonlar değerlendirildiğinde maçın çok daha farklı bir skorla bitebileceğini ifade eden Gerin, ilk yarıda skoru aldıktan sonra ikinci yarıda oyunun ritminin bozulup bozulmayacağını düşünmeden hem diğer oyuncuları ısındırmak hem de sahadakileri korumak adına değişiklikler yaptıklarını anlattı.

Bütün oyuncularının takıma katkı sağladığını ifade eden Gerin, şunları kaydetti:

"Biz bir takımız. Bütün oyunculara ihtiyacımız var. Bütün oyuncular takıma çok katkı sağlıyor. Onun için maçları böyle de değerlendiriyoruz. Oyuncularımı çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Oyun olarak fabrika ayarlarına döndük diyebiliriz. Takımın iki günlük bir izni var. Ondan sonra önümüzde çok zorlu bir maç var. İzinden sonra sağlıklı bir şekilde hazırlanacağız."

SMS Grup Sarıyer cephesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Umut Eskiköy de Kayserispor'u tebrik etti.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu belirten Eskiköy, maça kötü başlamadıklarını ve 1-0'a kadar topa hakim olduklarını, hakemin faulle alakası olmayan bir pozisyonda verdiği faul kararının ardından gol yediklerini anlattı.

Kayseri temsilcisinin geçiş oyunlarını çok iyi oynadığına değinen Eskiköy, şunları aktardı:

"Biz kendi hatalarımıza bakacağız. Daha sert ve kompakt oynamamız, daha iyi mücadele etmemiz lazım. Ama zaten arada ciddi bir güç farkı var. Maçtaki kırılma anlarında da bu kadar net hatalar ve yapıldığı zaman dayanmamız da zor oluyor. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Hak ettiği bir galibiyet aldı."

Kaynak: AA