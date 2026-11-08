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Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

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Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniyespor'un golleri 40. dakikada Glumac ve 74. dakikada penaltıdan Soukou'dan gelirken, Kayserispor'un tek golü 90+2. dakikada penaltıdan Hasani'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

37. dakikada ceza yayı gerisinden Camara'nın şutunda kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada sağ kanattan Hasani'nin yaptığı ortada penaltı noktası sağından Moreno'nun yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

40. dakikada sağ taraftan Blanco'nun kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi üzerinden Glumac kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada sağ kanattan Radu'nun yaptığı ortada arka direkte Moreno'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hostikka, rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden ceza sahasına girdi. Sol çaprazda Tabidze'nin müdahalesiyle Hostikka yerde kaldı. Oyun durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Muhammet Alperen Çopur, penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada beyaz noktanın başına geçen Soukou, topu kaleci Gökhan Değirmenci'nin sağından filelere yolladı. 2-0

86. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Cenk Şen'in yaptığı ortada altıpasın gerisinden Moreno'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Benhur Keser'in pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Hasani'nin şutunda top Glumac'ın eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Alperen Çopur penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada kazanılan penaltıda Hasani'nin yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Ömer Lütfü Aydın, Buğra Can Semercioğlu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Blanco (Ali Yaşar dk. 90+3), Serkan Göksu, Djokanovic, Soukou (Melih Bostan dk. 87), Kosoko (Tunahan Taşçı dk. 58), Hostikka (Mustafa Eser dk. 90+3)

Yedekler: Özgün Ali Köklü, Kerem Şen, Atalay Babacan, Batuhan Çakır, Oğuzhan Aydoğan, Burak Öksüz

Teknik Sorumlu: Mehmet Uğur Uyanıkoğlu

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Cenk Şen dk. 46), Semih Güler, Tabidze, Radu (Ensar Kemaloğlu dk. 73), Murat Cem Akpınar (Benhur Keser dk. 46), Görkem Sağlam, Hasani, Manadi Camara (Dulca dk. 82), Seferi (Oğulcan Çağlayan dk. 69), Moreno

Yedekler: Deniz Dönmezer, Mert Göckan, Fethi Özer, Abdulsamet Burak, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Glumac (dk. 40), Soukou (dk. 74 pen.) (Ümraniyespor), Hasani (dk. 90+2 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Hostikka, Serkan Göksu, Yunus Emre Gedik (Ümraniyespor), Murat Cem Akpınar, Tabidze, Dulca, Semih Güler (Kayserispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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