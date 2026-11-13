Kayserispor'un yarın Konyaspor ile oynayacağı hazırlık maçı basına kapalı olacak

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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, lige verilen milli arada Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan ve lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, milli ara öncesi ligin 14'üncü haftasında konuk olduğu Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. Bursaspor'un puan kaybettiği haftada mağlup olarak yeniden lider olma fırsatını tepen İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar dün kulüp tesislerinde toplanarak, 15'inci haftada sahasında karşılaşacağı Sarıyer FK maçının hazırlıklarına başladı.

KONYASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Öte yandan, İç Anadolu ekibinin Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü olan Avukat Emir Akpınar yazılı bir açıklama yaparak, milli arada Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile karşılaşacaklarını açıkladı. Açıklamada, "Kayserisporumuz yarın saat 14.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacaktır. Söz konusu karşılaşma basına kapalı olacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı