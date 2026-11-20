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TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 15'inci haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puan toplayarak lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, 15'inci haftada sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı. Bugün sabah saatlerinde Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, Sarıyer maçının taktiğinin çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

İç Anadolu ekibi, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı