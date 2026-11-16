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Kayserispor, Tuci'nin davasında 105 bin Euro ödeyecek, olası transfer yasağı var

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Kayserispor, Tuci'nin davasında 105 bin Euro ödeyecek, olası transfer yasağı var
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FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Kayserispor'un eski futbolcusu Indrit Tuci'ye ödenmemiş ücretleri nedeniyle 105 bin Euro ödemesine hükmetti. Kulübe 30 bin ABD doları ceza verilirken, ödeme yapılmaz ve futbolcu talep ederse üç transfer dönemi tescil yasağı riski bulunuyor.

Kayserispor, eski futbolcusu Indrit Tuci'nin açtığı alacak davasında FIFA'dan çıkan kararı kamuoyuyla paylaştı.

Kayserispor'da eski futbolcuların alacaklarına ilişkin FIFA dosyalarına bir yenisi daha eklendi. 2025-2026 sezonunda sarı kırmızılı formayı giyen Indrit Tuci'nin kulüp aleyhine açtığı davada karar çıktı. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, 12 Kasım 2026 tarihinde FPSD-26009 dosya numarasıyla verdiği kararda, Kayserispor'un futbolcuya ödenmemiş ücretleri nedeniyle toplam 105 bin Euro ödemesine hükmetti.

FIFA'nın kararına göre Kayserispor, Indrit Tuci'ye 105 bin Euro tutarındaki alacağın yanı sıra ilgili tarihlerden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi de ödeyecek. Sarı kırmızılı kulübe ayrıca 30 bin ABD doları para cezası verilirken, ihtar yaptırımı da uygulandı. Böylece Kayserispor'un karşı karşıya kaldığı mali yükümlülük, faiz hariç 105 bin Euro ve 30 bin dolara ulaştı. FIFA kararının en dikkat çeken bölümü ise olası transfer yasağı oldu.

Kayserispor'un belirtilen süre içerisinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve futbolcunun talepte bulunması halinde, kulübe en fazla üç tam ve ardışık transfer dönemi boyunca yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabilecek. Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, FIFA kararının ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılırken, kulübün söz konusu dosya nedeniyle karşı karşıya bulunduğu mali yükümlülükler ve olası yaptırımlar duyuruldu.

Sarı kırmızılı yönetimin, yeni bir transfer yasağıyla karşılaşmamak için ödeme sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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