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Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri'nde sürdürdü

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Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri'nde sürdürdü
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Kayserispor, 15. haftada evinde SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Recep Mamur Tesisleri'nde devam ediyor. Ligde 14 maçta 30 puan toplayan Kayserispor, lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 15'inci haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puan toplayarak lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, 15'inci haftada sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İç Anadolu ekibi bugün sabah saatlerinde Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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