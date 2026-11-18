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Metro Holding Kayserispor'un teknik direktörü Atila Gerin, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahalarında oynayacakları SMS Grup Sarıyer maçını kayıpsız atlatmak istediklerini söyledi.

Gerin, kulüp tesislerindeki idman öncesinde basın mensuplarına açıklamasında, ligin 14. haftasında Eminevim Ümraniyespor karşısında alınan mağlubiyetten ders çıkardıklarını aktardı.

Sarıyer maçına odaklandıklarını belirten Gerin, "Önümüzde devre arasına kadar 5 maçlık bir periyot var. Yeterince kayıp verdik artık kayıp vermek istemiyoruz. Takımıma çok güveniyorum. Heyecanımızı kaybetmeden hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Milli aradan sonraki ilk maçımızı taraftarımızın da desteği ile kayıpsız, kazasız atlatıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"3 puan için sahaya çıkacağız"

Sarı-kırmızılı kulübün deneyimli golcüsü Hasani de milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini dile getirdi.

Lige verilen arada fiziksel olarak da güçlendiklerini anlatan Hasani, "Şimdi de taktiksel hazırlanmaya başladık. Evimizde 3 puan için sahaya çıkacağız. Süper Lig'e çıkacak takımlar arasında favorilerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Seyit İçgül ise oyuncu grubunun sezon sonunda Kayserispor'u Süper Lig'e taşıyacağına inandıklarını dile getirdi.

Kulübün "geçmişe dönük büyük borçlarının" olduğunu aktaran İçgül, "Transfer tahtası açılmasa da sorun değil. Bu takımla biz sezon sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA