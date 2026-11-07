Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında 33 puanla liderliğe yükselmek istiyor

Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında 33 puanla liderliğe yükselmek istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 1. Lig'de 30 puanla 2. sırada bulunan Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek 33 puana ulaşmayı ve liderliğe yükselmeyi hedefliyor. 8 Kasım Pazar 16.00'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kayserispor, galibiyetle Milli araya lider girmek istiyor.
Kayserispor ; deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek liderliğe yükselmek istiyor.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor ; deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde Milli araya lider olarak girecek. Bursaspor'un Antalyaspor ile 1-1 berabere kalması ve 2 puan kaybetmesinin üzerine bu maça bir nebze daha çok konsantre olan Kayserispor, İstanbul'dan 3 puanla ayrılırsa 33 puana ulaşacak ve puan tablosunda 1. sıraya yükselecek. Ligdeki ilk ve tek yenilgisini sahasında Bursaspor'a karşı 2-1 yenilerek alan Kayserispor, hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de lig liderliğini ele geçirmek istiyor. Oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik elde eden ve son maçında sahasında Muğlaspor'u 6-0 yenen Kayserispor, Ümraniye deplasmanından da galibiyetle ayrılmak arzusunda.
30 puanla 2. sırada bulunan Kayserispor; 14 puanla 14. sırada bulunan Ümraniyespor ile 8 Kasım Pazar günü karşılaşacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. Bu kritik müsabakayı Muhammet Alperen Çopur, Ömer Aydın, Buğra Can Semercioğlu hakem üçlüsü yönetecek.