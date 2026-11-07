Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında 33 puanla liderliğe yükselmek istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında 33 puanla liderliğe yükselmek istiyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig'de 30 puanla 2. sırada bulunan Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek 33 puana ulaşmayı ve liderliğe yükselmeyi hedefliyor. 8 Kasım Pazar 16.00'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kayserispor, galibiyetle Milli araya lider girmek istiyor.

Kayserispor ; deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek liderliğe yükselmek istiyor.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor ; deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde Milli araya lider olarak girecek. Bursaspor'un Antalyaspor ile 1-1 berabere kalması ve 2 puan kaybetmesinin üzerine bu maça bir nebze daha çok konsantre olan Kayserispor, İstanbul'dan 3 puanla ayrılırsa 33 puana ulaşacak ve puan tablosunda 1. sıraya yükselecek. Ligdeki ilk ve tek yenilgisini sahasında Bursaspor'a karşı 2-1 yenilerek alan Kayserispor, hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de lig liderliğini ele geçirmek istiyor. Oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik elde eden ve son maçında sahasında Muğlaspor'u 6-0 yenen Kayserispor, Ümraniye deplasmanından da galibiyetle ayrılmak arzusunda.

30 puanla 2. sırada bulunan Kayserispor; 14 puanla 14. sırada bulunan Ümraniyespor ile 8 Kasım Pazar günü karşılaşacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. Bu kritik müsabakayı Muhammet Alperen Çopur, Ömer Aydın, Buğra Can Semercioğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var12

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil14

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Kartal'da kuyumcuyu soyan hırsızın çaldığı 200 yüzük plastik çıktı! Havalimanında yakalandı

Kuyumcudan altın sanıp 200 yüzük çaldı! Hepsi plastik çıktı
Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu

Oltasına takılan balığın üstünden servet çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak