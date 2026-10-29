Bitlis 1916 Spor, Kayserispor'u 4-1 yenerek Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda bugün oynanan 4 karşılaşmanın ardından 4'üncü tura yükselen takımlar belli oldu.

Kupada bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar:

Bitlis 1916 Spor - Kayserispor: 4-1

Gençlerbirliği - Karaköprü Belediyespor: 5-0

Kasımpaşa - Çorluspor 1947: 3-1

Eskişehirspor - Iğdır FK: 1-0

Bu sonuçlarla Bitlis 1916 Spor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eskişehirspor, 4'üncü eleme turuna yükseldi. Sağanak yağış nedeniyle ertelenen Fethiyespor - Eyüpspor karşılaşması ise 4 Kasım Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Kura çekiminde 3'üncü turu geçen 36 takım ve gelecek turdan itibaren dahil olacak 18 takımla ile birlikte toplam 54 takım katılacak. Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı