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Kayserispor, TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek deplasmanda ilk kez kaybetti.

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Kayserispor, TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek deplasmanda ilk kez kaybetti.
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Kayserispor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında İstanbul'da Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon deplasmanda ilk kez mağlup oldu. Deplasmanda 8 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, ilk yenilgisini yaşadı; milli aradan sonra sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

Kayseri spor, TFF 1. Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez mağlup oldu.

Ligin 14. hafta maçında Ümraniye spor ile İstanbul'da karşılaşan Kayseri spor, taraftarını üzdü. 3 puan için çıktığı maçta rakibinin attığı 2 gole engel olamayan sarı-kırmızılılar, bu kez ilk kez deplasmanda mağlup oldu. Ligde daha önce sahasında Bursa spor'a 2-1 mağlup olan Kayseri spor, ikinci yenilgisini aynı skorla Ümraniye spor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maça çıkan Kayseri spor, 5 kez kazanıp 2 kez berabere kalırken ilk yenilgisini Ümraniye spor maçında aldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Van spor FK, Iğdır spor FK, Esenler Erok spor, Mardin 1969 spor ve Antalyaspor'u yenerken Karagümrük ve Pendikspor ile berabere kalmıştı.

Kayserispor, lige verilen Milli maç arasından sonra sahasında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında deplasmanda Keçiörengücü ve Bandırmaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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