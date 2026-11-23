Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de 15. haftayı 35 puanla lider tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta tamamlandı. Bursaspor, Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yenerek puanını 35'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü; Metro Holding Kayserispor 33 puanla ikinci, Alagöz Holding Iğdır FK 29 puanla üçüncü sırada haftayı tamamladı.
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Bodrum FK, konuk ettiği Artı Değer Vanspor FK'yi 2-1 mağlup etti.
Ağırladığı Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yenen Bursaspor, puanını 35'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Metro Holding Kayserispor, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek 33 puanla haftayı 2. basamakta tamamlarken konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK ise 29 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: 2-2
Mardin 1969-Bandırmaspor: 1-2
İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 0-1
Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer: 3-1
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Boluspor: 0-0
Batman Petrolspor-Muğlaspor: 2-0
Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor: 2-0
Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor: 2-1
Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor: 2-0
Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK: 2-1
Puan durumu:
Ligde 15. hafta mücadelelerinin ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|15
|11
|2
|2
|32
|12
|20
|35
|2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|15
|10
|3
|2
|36
|12
|24
|33
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|15
|8
|5
|2
|21
|13
|8
|29
|4.BATMAN PETROLSPOR
|15
|8
|3
|4
|29
|24
|5
|27
|5.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|7
|5
|3
|27
|18
|9
|26
|6.MARDİN 1969
|15
|7
|4
|4
|20
|15
|5
|25
|7.BODRUM FK
|15
|6
|6
|3
|20
|14
|6
|24
|8.TURKA ESENLER EROKSPOR
|15
|5
|6
|4
|22
|19
|3
|21
|9.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|5
|5
|5
|20
|16
|4
|20
|10.ANTALYASPOR
|15
|6
|2
|7
|21
|23
|-2
|20
|11.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|14
|4
|6
|4
|18
|14
|4
|18
|12.MUĞLASPOR
|15
|4
|6
|5
|18
|27
|-9
|18
|13.BANDIRMASPOR
|15
|4
|5
|6
|19
|18
|1
|17
|14.SMS GRUP SARIYER
|15
|4
|5
|6
|16
|22
|-6
|17
|15.MANİSA FK
|15
|4
|4
|7
|23
|24
|-1
|16
|16.ARTI DEĞER VANSPOR FK
|15
|5
|3
|7
|18
|25
|-7
|16
|17.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|15
|3
|5
|7
|15
|27
|-12
|14
|18.EKENLER BETON SİVASSPOR
|15
|2
|7
|6
|17
|25
|-8
|13
|19.İSTANBULSPOR
|15
|2
|2
|11
|12
|34
|-22
|8
|20.BOLUSPOR
|14
|1
|2
|11
|6
|28
|-22
|5
16. haftanın programı:
Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın programı şöyle:
27 Kasım Cuma:
20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK (4 Eylül)
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Muğlaspor-Mardin 1969 (Muğla Atatürk)
29 Kasım Pazar:
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Antalya)
16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)