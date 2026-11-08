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Bursaspor 1. Lig'de Antalyaspor ile berabere kalıp 32 puanla liderliğini sürdürdü

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp puanını 32'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Metro Holding Kayserispor ise Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenilip haftayı 30 puanla 2. sırada bitirdi.

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Mardin 1969 ile Batman Petrolspor 1-1 berabere kaldı.

Üst üste 4 maçlık galibiyet serisi sonrasında haftaya lider giren Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor ile berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten yeşil-beyazlılar, liderliğini sürdürdü.

Liderin takipçisi Metro Holding Kayserispor ise Bursaspor'un 2 puan kaybettiği haftada liderlik şansını tepti. Deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, haftayı 30 puanla 2. sırada tamamladı.

Maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

1. Lig'in 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Antalyaspor-Bursaspor: 1-1

SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 1-0

Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor: 3-1

Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor: 0-5

Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor: 0-2

Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 0-4

Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor: 2-1

Boluspor-Bodrum FK: 1-2

Mardin 1969-Batman Petrolspor: 1-1

Puan durumu:

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR14102230121832
2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR1493233112230
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK148421911828
4.MARDİN 1969147431913625
5.BATMAN PETROLSPOR 147342724324
6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ146532618823
7.BODRUM FK145631813521
8.ANTALYASPOR146262021-120
9.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK145452016419
10.TURKA ESENLER EROKSPOR144642018218
11.MUĞLASPOR144641825-718
12.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR134541612417
13.SMS GRUP SARIYER144551519-417
14.ARTI DEĞER VANSPOR FK145361723-616
15.BANDIRMASPOR143561717014
16.ORFA YAPI PENDİKSPOR143561525-1014
17.MANİSA FK143472124-313
18.EKENLER BETON SİVASSPOR142751723-613
19.İSTANBULSPOR 1422101233-218
20.BOLUSPOR131111628-224
NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.

15. haftanın programı:

20 Kasım Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor (21 Kasım Şehir)

13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)

22 Kasım Pazar:

13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor (Batman Şehir)

16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

23 Kasım Pazartesi:

20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK (Bodrum İlçe)

Kaynak: AA
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