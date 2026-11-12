Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 0

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 0
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 8. haftasında evinde oynadığı maçta Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 8. haftasında evinde oynadığı maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Gökhan Mutlu, Ersin Ülkr, Göktürk Seven

Kayserispor U19: Enes Aslan (Kadir Efe Çalıoğlu dk. 46), Umut Kaan Yalçınkaya, Zekeriya Eren Karaca, Tarık Baturalp Başkan, Ali Macit Soylu (Emirhan Yerli dk. 85), Yiğit Ata Türk (Muhammet Talha Yaşar dk. 62), Ahmet Hüseyin Altun, Hacı Alperen Akyüz (Yiğit Efe Karadeli dk. 62), Berat Altıparmak (Oktay Ünlü dk. 46), Yusuf Göktuğ Özkılıç, Kerem Oğuztürk

Yeni Mersin İdman Yurdu U19: Hakkı Derviş Korkmaz Berat Pir, Hasan Arda Üstündağ, Nureddin Çınar Bayar (Yağız Bozkurt dk. 75), Yusuf Baran Öztoprak, Yusuf Onat Erdem (Osman Bodur dk. 75), Sertaç Sancar, Mustafa Ufuk Oflas (Emre Bilmez dk. 51), Alim Toprak Arıca, Efe Ece Akgün (Muhammed Mirsad Gündüz dk. 51), Bedirhan Aktürk (Abdulsamed Ceylan dk. 46)

Goller: Umut Kaan Yalçınkaya (dk. 16), Ali Macit Soylu (dk. 69) (Kayserispor U19)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor! Dev şirketler peş peşe açıkladı

İşten çıkarma depremi! Dev şirketler listeyi tek tek açıkladı
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı

Antalya bu konuşmayı ayakta alkışladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı

Dünyaca ünlü isimden şaşırtan hareket! Herkes onu konuşuyor
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu

Sevenlerini yıkan haber az önce geldi!

Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Liderlere mesajı dikkat çekti
Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi

Kaçışı Yunanistan'da bitti! Azılı suçlu ülkeye böyle getirildi
Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti96

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın
Anlaşma sağlandı! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma sağlandı! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor
ABD Savunma Bakanı Hegseth'e nöbetçi askerden sert uyarı: Saygılı olun21

Kahkahalar atan bakana askerden tarihi ayar