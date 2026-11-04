Başkan Büyükkılıç, Kayserispor yönetimini 6-0'lık galibiyet için tebrik etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sahasında 6-0'lık galibiyet elde eden Metro Holding Kayserispor'un kulüp başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonunda TFF 1. Lig'de Muğla temsilcisi karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin ardından Büyükkılıç, kulüp yönetimiyle bir araya geldi.

Ziyarette, takımın elde ettiği farklı galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, takıma başarı dileklerini iletti.

Kayserispor'un şehrin önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Büyükkılıç, sarı-kırmızılı ekibin her zaman yanında olduklarını ve kulübe desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Takımın başarılı bir sezon geçirmesini temenni eden Büyükkılıç, kalan müsabakalarında da aynı performansı sergilemesi dileğinde bulundu.

Ziyarette Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da eşlik etti.

Kaynak: AA