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Kayserispor sahasında Muğlaspor'u 6-0 yendi, bu sezon 9. kez kazandı

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Kayserispor sahasında Muğlaspor'u 6-0 yendi, bu sezon 9. kez kazandı
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Kayserispor TFF 1. Lig 13. haftasında evinde Muğlaspor'u 6-0 mağlup ederek bu sezon 9. galibiyetini aldı ve 30 puana ulaştı. İç sahada oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, 14. haftada deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.

Kayserispor, bu sezon 9. galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 13. haftasında evinde Muğlaspor'u 6-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 4'unu kazanırken, 1 maçtan mağlubiyet ve 1 maçtan ise sahadan beraberlik ile ayrıldı. Ligde geride kalan 13 haftanın sonunda 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Kayserispor 30 puan topladı. Kayserispor ligin 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı ve aldığı sonuçlar şu şekilde;

2. Hafta Kayserispor 2-0 Sivasspor

4. Hafta Kayserispor 1-2 Bursaspor

7. Hafta Kayserispor 4-0 İstanbulspor

9. Hafta Kayserispor 3-2 Manisa FK

11. Hafta Kayserispor 2-2 Batman Petrolspor

13. Hafta Kayserispor 6-0 Muğlaspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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