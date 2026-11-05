Kayserispor sahasında Muğlaspor'u 6-0 yendi, bu sezon 9. kez kazandı

Kayserispor, bu sezon 9. galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 13. haftasında evinde Muğlaspor'u 6-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 4'unu kazanırken, 1 maçtan mağlubiyet ve 1 maçtan ise sahadan beraberlik ile ayrıldı. Ligde geride kalan 13 haftanın sonunda 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Kayserispor 30 puan topladı. Kayserispor ligin 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı ve aldığı sonuçlar şu şekilde;

2. Hafta Kayserispor 2-0 Sivasspor

4. Hafta Kayserispor 1-2 Bursaspor

7. Hafta Kayserispor 4-0 İstanbulspor

9. Hafta Kayserispor 3-2 Manisa FK

11. Hafta Kayserispor 2-2 Batman Petrolspor

13. Hafta Kayserispor 6-0 Muğlaspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı