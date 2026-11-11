Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor kalan 5 maçı kazanıp ilk yarıyı 45 puanla bitirmeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor kalan 5 maçı kazanıp ilk yarıyı 45 puanla bitirmeyi hedefliyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig'de 30 puanı bulunan Kayserispor, kalan 5 maçı da kazanıp devre arasına 45 puanla girmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda Sarıyer, Bodrumspor ve Boluspor'u evinde ağırlayacak, Keçiörengücü ve Bandırmaspor'a deplasmanda gidecek.

Kayserispor, ilk yarının kalan 5 maçında galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, 15 puanlık seriyi yakalayarak devre arasına 45 puanla girmeyi amaçlıyor.

TFF 1. Lig'de üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Kayserispor, sezonun ilk yarısını mümkün olan en yüksek puanla tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Geride kalan haftalarda 30 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, devre arasına kadar oynayacağı 5 karşılaşmayı da kazanarak puanını 45'e yükseltmek istiyor. Ligin ilk yarısının tamamlanmasına 5 maç kala Kayserispor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan karşılaşmalarda puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi ve ikinci yarıya güçlü bir konumda başlamayı hedefliyor.

Kayserispor'u ligin sonuna kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Sarıyer, Bodrumspor ve Boluspor'u sahasında ağırlayacak olan Kayserispor, Keçiörengücü ve Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın ligin ilk yarısında oynayacağı son 5 karşılaşma ve maç günleri ise şu şekilde:

Kayserispor-Sarıyer : 21 Kasım Cumartesi

Keçiörengücü-Kayserispor : 29 Kasım Pazar

Kayserispor-Bodrumspor : 6 Aralık Pazar

Bandırmaspor-Kayserispor : 13 Aralık Pazar

Kayserispor-Boluspor : 20 Aralık Pazar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Aksaray'da feci ölüm! 7 çocuk babası traktörün altında kaldı

7 çocuğu yetim kaldı! Bir anlık ihmal hayatına mal oldu
Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı

Aman bu hatayı yapmayın! Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! İkizlerinin annesi hayatını kaybetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biden protestocuların hedefinde! Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Biden protestocuların hedefinde! Üzerine süt fırlattılar
ABD'de askeri üs yakınlarında gizemli cisim paniği

Telefon ekranında sinek var sandı, dikkatli bakınca kabusu yaşadı
93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı

93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı
48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda
Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı

2 ülkede hareketli saatler! NATO savaş uçakları havalandı
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı

Okul yolunda dehşet! Küçük kızı silahla kaçırırken olanlar oldu
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi13

Fon skandalında 3 kritik isim için tutuklama talebi