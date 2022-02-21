Kaş Haberleri - Kaş Haber - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "53 bin 735 dekar ekili dikili alan, 639 dekar sera, 403 büyükbaş, 4 bin 452 küçükbaş, 7 bin 827 arılı kovan, 29 bin 516 kanatlı hayvan, 6 bin 914 alet makine, 2 bin 976 ton depolu ürünler,...

Kaş - 11.08.2021