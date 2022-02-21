Kaş Haberleri - Kaş Haber - Haberler
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Kaş Haberleri

Kaş haber, Kaş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

KAŞ'TA 88 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

KAŞ'TA 88 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Antalya'nın Kaş ilçesinde güvenlik güçlerinin ortak operasyonunda, 88 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaş - Dün 17:14
Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

- Antalya'nın Kaş ilçesinde İtalya'ya göçmen kaçıracağı bilgisi alınan tekneye jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Kaş - Dün 17:08
Antalya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kaş - 19.02.2022
Kaş'ta duyarlı sürücüler ödüllendirildi

Kaş'ta duyarlı sürücüler ödüllendirildi

Kaş ilçesinde son 5 yılda trafik cezası almayan sürücülere plaket verildi.
Kaş - 17.02.2022
Son dakika haberi | Jandarmadan 'aranan şahıs' devriyesi

Son dakika haberi | Jandarmadan 'aranan şahıs' devriyesi

Son dakika haberleri... Antalya'nın Elmalı ve Kaş ilçelerinde jandarma ekiplerinin devriyeleri sırasında farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.
Kaş - 16.02.2022
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5

TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Pazarspor kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'a 5-0'lık skor ile mağlup oldu.
Kaş - 13.02.2022
Kaş Belediyesi EMITT 2022'ye katıldı

Kaş Belediyesi EMITT 2022'ye katıldı

Kaş Belediyesi, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılarak ilçeyi tanıtıyor.
Kaş - 10.02.2022
17 gün boyunca zincir markete geceleri dadanan Avusturyalı hırsız, ürün eksikliğinin fark edilmesiyle yakayı ele verdi

17 gün boyunca zincir markete geceleri dadanan Avusturyalı hırsız, ürün eksikliğinin fark edilmesiyle yakayı ele verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, bir zincir marketin depo anahtarını eline geçiren Avusturyalı adam, 17 gün boyunca geceleri girdiği depodan yiyecek ve içecek çaldı.
Kaş - 08.02.2022
Geceleri marketten yiyecek- içecek çalan Avusturyalı tutuklandı

Geceleri marketten yiyecek- içecek çalan Avusturyalı tutuklandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, bulduğu anahtarla geceleri girdiği zincir marketten 17 gün boyunca yiyecek ve içecek çalan Avusturyalı Nicholas James Matheson (40) tutuklandı.
Kaş - 08.02.2022
Son dakika haber | Jandarmadan servis sürücülerine trafik semineri

Son dakika haber | Jandarmadan servis sürücülerine trafik semineri

Son dakika haberler: Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, okul servisi sürücülerine genel trafik kuralları ile korona virüs kapsamında uyulması gereken tedbirleri içeren seminer verdi.
Kaş - 07.02.2022
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Kayseri'de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.
Kaş - 28.01.2022
Antalya'da kardan kapanan yollarda çalışma

Antalya'da kardan kapanan yollarda çalışma

Antalya'da kardan kapanan yollarda çalışmaANTALYA Antalya'nın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kaş - 27.01.2022
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar Kayseri'de sağlık çalışanları zorlu kış şartlarına rağmen aşılama çalışmalarını sürdürüyor Kayseri'de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına aldırış etmeden karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.
Kaş - 27.01.2022
BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYOR

BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYOR

ANTALYA'nın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kaş - 27.01.2022

Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi (2)

Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi (2)

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede ayağı kırılan kadının yardımına belediye, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti.
Kaş - 26.01.2022
Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinde tabanca bulundu

Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinde tabanca bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Kaş - 25.01.2022
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Antalya kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.
Kaş - 25.01.2022
ANTALYA'YA 29 YIL SONRA KAR YAĞDI

ANTALYA'YA 29 YIL SONRA KAR YAĞDI

Antalya kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı aralıklı etkili olurken, Beydağları ve Masadağı etekleri karla kaplandı.
Kaş - 25.01.2022
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu (2)

Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu (2)

Antalya kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.
Kaş - 25.01.2022
Antalya'da inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaş - 19.01.2022
4 İNŞAAT ALANINDAN MALZEME ÇALAN 3 KİŞİ YAKALANDI

4 İNŞAAT ALANINDAN MALZEME ÇALAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir günde 4 inşaat alanından 350 bin lira değerinde malzeme çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kaş - 19.01.2022
Aynı gün 4 farklı inşaattan 350 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli yakayı ele verdi

Aynı gün 4 farklı inşaattan 350 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli yakayı ele verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 ayrı inşaattan 350 bin TL değerinde hırsızlık yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaş - 19.01.2022
Antalya'da 4 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Antalya'da 4 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Antalya'da hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.
Kaş - 19.01.2022
İnşaatlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

İnşaatlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da, 4 inşaattan malzeme çaldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Kaş - 19.01.2022
Antalya'dan kısa kısa

Antalya'dan kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesinin üreticilere hibe destekleri sürüyor.
Kaş - 12.01.2022
Caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli yakalandı

Caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli gözaltına alındı.
Kaş - 10.01.2022
Son dakika haberleri: Kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarmaya suçüstü yakalandı

Son dakika haberleri: Kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarmaya suçüstü yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
Kaş - 09.01.2022
Antalya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaş - 09.01.2022
Metin Lokumcu davasında sanık polislere olay anı görüntüleri izletildi

Metin Lokumcu davasında sanık polislere olay anı görüntüleri izletildi

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılanmasına devam edildi.
Kaş - 06.01.2022
Son dakika... Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması sürdü

Son dakika... Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması sürdü

Son dakika haberine göre Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de, AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.
Kaş - 06.01.2022
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Antalya'nın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaş - 05.01.2022
Antalya'da otokorkulukları çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Antalya'da otokorkulukları çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarında bulunan otokorkulukları çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Kaş - 04.01.2022
Yol kenarındaki otokorkulukların cıvatalarını çalan hırsızlar yakalandı

Yol kenarındaki otokorkulukların cıvatalarını çalan hırsızlar yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarlarında bulunan otokorkulukların cıvata, somun ve pullarını çalan 3 hırsız, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Kaş - 04.01.2022
Antalya'da kumar oynayan 7 kişiye ceza uygulandı

Antalya'da kumar oynayan 7 kişiye ceza uygulandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde evde kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 352 lira ceza kesildi.
Kaş - 01.01.2022
Kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 352 TL para cezası

Kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 352 TL para cezası

Antalya'nın Kaş ilçesinde müştemilatta kumar oynayan 8 şahsa toplamda 9 bin 352 TL para cezası uygulandı.
Kaş - 01.01.2022
Akyaka'da 'Genç balıkçı deneyim paylaşım buluşması'

Akyaka'da 'Genç balıkçı deneyim paylaşım buluşması'

Genç balıkçılar, balıkçılık mesleğinin geleceği hakkında konuşmak; deniz koruma alanlarında sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarıyla ilgili deneyim paylaşmak için Gökova Körfezi'nde bir araya geldi.
Kaş - 28.12.2021
Damlama ve sulama filtresi çalan şüpheli yakalandı

Damlama ve sulama filtresi çalan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın 4 bin TL değerindeki damlama ve sulama filtresine çalan şüpheli yakalandı.
Kaş - 27.12.2021
Türkiye'de 2021 böyle geçti: Temmuz

Türkiye'de 2021 böyle geçti: Temmuz

Türkiye'de 2021'in Temmuz ayında, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki farklı illerde çıkan orman yangınları ve kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınması önemli yer tuttu.
Kaş - 23.12.2021
Son dakika haberleri... Metin Lokumcu davasında sanık polisler, mahkemede dinlenecek

Son dakika haberleri... Metin Lokumcu davasında sanık polisler, mahkemede dinlenecek

Son dakika haberi... ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili görevsizlik kararı sonrası...
Kaş - 20.12.2021
Son dakika haberi! Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberi! Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.
Kaş - 20.12.2021
Son dakika haberi! Kaş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Son dakika haberi! Kaş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Son dakika habere göre Kaş ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ova İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Kaş - 16.12.2021
Antalya'da kumar oynayan 19 kişiye ceza uygulandı

Antalya'da kumar oynayan 19 kişiye ceza uygulandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye ceza kesildi.
Kaş - 15.12.2021
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaş - 08.12.2021
Kaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Kaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Kaş ilçesinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.
Kaş - 04.12.2021
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama

Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama

Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama Jandarma Alanya ve Kaş ilçelerinde yaptığı iki ayrı operasyonla sokakları zehir tacirlerinden temizledi Antalya'da jandarma tarafından Alanya ve Kaş ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan iki ayrı...
Kaş - 04.12.2021
Kaş'ta jandarmadan 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği

Kaş'ta jandarmadan 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği

Antalya'nın Kaş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Kaş - 03.12.2021
Son dakika... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Son dakika... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.
Kaş - 03.12.2021
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama

Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama

Antalya'da jandarma tarafından Alanya ve Kaş ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 27'si tutuklandı.
Kaş - 03.12.2021
Jandarmadan öğrencilere 'Genel trafik kuralları' semineri

Jandarmadan öğrencilere 'Genel trafik kuralları' semineri

Antalya'nın Kaş ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine Jandarma ekipleri, genel trafik kuralları eğitimi semineri verdi.
Kaş - 02.12.2021
Kıbrıs gazisi Yılmaz, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Yılmaz, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da vefat eden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi, Kaş ilçesinde toprağa verildi.
Kaş - 29.11.2021
Kaş'ta 'Narko Rehber' programı düzenlendi

Kaş'ta "Narko Rehber" programı düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Narko Rehber" eğitim programı düzenlendi.
Kaş - 26.11.2021
Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberleri: MUĞLA'da boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaş - 19.11.2021
Antalya'da hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Antalya'da hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde hırsızlıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.
Kaş - 18.11.2021
Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özen'den Serik Belediyespor'a moral ziyareti

Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özen'den Serik Belediyespor'a moral ziyareti

Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Afjet Afyonspor maçı öncesi Serik Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.
Kaş - 18.11.2021
Kaş'ta 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Kaş'ta 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.
Kaş - 17.11.2021
Jandarma ekipleri motosiklet sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verdi

Jandarma ekipleri motosiklet sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verdi

Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince trafik kazalarını, meydana gelen ölüm ve yaralamaları azaltmak amacıyla öğrencilere ve motosiklet sürücülerine eğitim verildi.
Kaş - 10.11.2021
Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır

Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında Kaş Yeniköy Mahallesinde 4 etaptan oluşan eğitimi tamamlayan sürücülere kask hediye etti.
Kaş - 09.11.2021
Antalya'da 600 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' eğitimi verildi

Antalya'da 600 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' eğitimi verildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca Kaş ilçesinde bulunan Hilmi Toksoy ilk ve ortaokulunda 600 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi ile 300 motosiklet sürücüsüne motosiklet güvenli sürüş eğitimleri verildi.
Kaş - 09.11.2021
'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı

'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Antalya'nın Kaş ilçesinde desteklenmeye hak kazanan 'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' projesinin sözleşmesi imzalandı.
Kaş - 04.11.2021
Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Antalya'nın Serik, Kaş, Manavgat ve Döşemealtı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.
Kaş - 29.10.2021
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaş - 21.10.2021
İhale İlânı - YİKOB (Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi)

İhale İlânı - YİKOB (Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi)

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya Valiliği Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müd. Binası Yapım İşiTüm duyurular için tıklayınız...
Kaş - 18.10.2021
Kaş'ta taksilere yönelik denetim yapıldı

Kaş'ta taksilere yönelik denetim yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.
Kaş - 17.10.2021
Kaş Belediyesi'nin 2022 bütçesi onaylandı

Kaş Belediyesi'nin 2022 bütçesi onaylandı

Kaş Belediyesi'nin 2022 bütçesi 245 milyon 426 bin lira olarak belirlendi.
Kaş - 15.10.2021
CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜNYA REKORLARI İLE SONA ERDİ - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜNYA REKORLARI İLE SONA ERDİ - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜNYA REKORLARI İLE SONA ERDİ Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliğinde 4-9 Ekim'de gerçekleştirilen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5.
Kaş - 09.10.2021
3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı

3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı

Antalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı.
Kaş - 09.10.2021
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası

CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) gerçekleştirilen organizasyonda bugün, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde Hırvatistan'dan Petar Klovar, 92 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.
Kaş - 08.10.2021
Kaş'ta emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi

Kaş'ta emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi.
Kaş - 08.10.2021
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu

CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası devam ediyor.
Kaş - 07.10.2021
TSSF'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI KAŞ'TA TÖRENLE BAŞLADI - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

TSSF'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI KAŞ'TA TÖRENLE BAŞLADI - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

TSSF'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI KAŞ'TA TÖRENLE BAŞLADI Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5.
Kaş - 06.10.2021
Son dakika haberleri... Antalya jandarmasına 11 yeni devriye aracı

Son dakika haberleri... Antalya jandarmasına 11 yeni devriye aracı

Son dakika haberler... Antalya İl Jandarma Komutanlığında, asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 yeni devriye müdahale aracı hizmete başladı.
Kaş - 06.10.2021
2 DÜNYA VE 26 ULUSAL REKORUN KIRILDIĞI KAŞ'TA, MİLLİLERDEN 2'Sİ ALTIN 5 MADALYA - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

2 DÜNYA VE 26 ULUSAL REKORUN KIRILDIĞI KAŞ'TA, MİLLİLERDEN 2'Sİ ALTIN 5 MADALYA - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

2 DÜNYA VE 26 ULUSAL REKORUN KIRILDIĞI KAŞ'TA, MİLLİLERDEN 2'Sİ ALTIN 5 MADALYA Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaşilçesinde gerçekleştirilen CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda 2 dünya ve 2 Türkiye rekoru kırıldı.
Kaş - 02.10.2021
2 dünya ve 26 ulusal rekorun kırıldığı Kaş'ta, millilerden 2'si altın 5 madalya

2 dünya ve 26 ulusal rekorun kırıldığı Kaş'ta, millilerden 2'si altın 5 madalya

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen CMAS-TSSF 4. 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda 2 dünya ve 2 Türkiye rekoru kırıldı.
Kaş - 02.10.2021
Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi

Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi

Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Semra Kaş isimli öğretmenin adı görev yaptığı Çimen İlkokuluna verildi.
Kaş - 24.09.2021
DERSTE KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRETMENİN ADI, OKULUNA VERİLDİ

DERSTE KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRETMENİN ADI, OKULUNA VERİLDİ

VAN'ın Erciş ilçesinde, ders sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Semra Kaş'ın (28) adı, görev yaptığı okula verildi.
Kaş - 24.09.2021
Likya uygarlığının kaçırılan eserleri Kaş'ta su altında sergilenecek

Likya uygarlığının kaçırılan eserleri Kaş'ta su altında sergilenecek

Likya uygarlığının kaçırılan eserleri Kaş'ta su altında sergilenecek Deniz altındaki yaklaşık 10 dönüm alanı kapsayacak sanat parkına 658 eser dalgıçlar tarafından özenle suya indirildi Antalya'nın Kaş ilçesinde kısa süre sonra hizmete girecek olan Kaş Sualtı Sanat Parkı, eko turizm...
Kaş - 23.09.2021
TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU'NU GETİREN SUALTI FOTOĞRAFLARI VE FEDERASYON KUPASI KAZANAN SUALTI VİDEOSU KAŞ'TA ÇEKİLDİ - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU'NU GETİREN SUALTI FOTOĞRAFLARI VE FEDERASYON KUPASI KAZANAN SUALTI VİDEOSU KAŞ'TA ÇEKİLDİ - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU'NU GETİREN SUALTI FOTOĞRAFLARI VE FEDERASYON KUPASI KAZANAN SUALTI VİDEOSU KAŞ'TA ÇEKİLDİ ALTIN PALET SUALTI GÖRÜNTÜLEME TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VE ALTIN PALET SUALTI GÖRÜNTÜLEME VİDEO FEDERASYON KUPASI KAŞ'TA YAPILDI Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından...
Kaş - 18.09.2021
Son dakika haberi: Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ile Video Federasyon Kupası'nda kazananlar belirlendi

Son dakika haberi: Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ile Video Federasyon Kupası'nda kazananlar belirlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ile Video Federasyon Kupası'nı kazananlar açıklandı.
Kaş - 17.09.2021
Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandı

Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandı

Son dakika haberleri: Antalya'da geçen yıl Ağustos ayında İhsan Bektaş isimli vatandaşın silahla vurulması olayı ile ilgili Eskişehir'den 5 şüpheli 'örgüt kurmak ve yönetmek, adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaş - 16.09.2021
Antalya'daki silahlı saldırının 5 şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Antalya'daki silahlı saldırının 5 şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.
Kaş - 16.09.2021
Ege Ordu Komutanı Sivri, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı

Ege Ordu Komutanı Sivri, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı, ilçede incelemelerde bulundu.
Kaş - 13.09.2021
Antalya'da 60 litre etil alkol ele geçirildi

Antalya'da 60 litre etil alkol ele geçirildi

Antalya'da sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkole el konuldu.
Kaş - 09.09.2021
Kaş'ta nefesler Türkiye Şampiyonluğu için tutuluyor

Kaş'ta nefesler Türkiye Şampiyonluğu için tutuluyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun faaliyet takviminde yer alan Serbest Dalış Open Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası Kaş'ta bugün başlıyor.
Kaş - 09.09.2021
Son dakika haberi | Kaş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni düzenledi

Son dakika haberi | Kaş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni düzenledi

Son dakika gündem haberi... Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsamında 216 çocuk sünnet edildi.
Kaş - 06.09.2021
Kaş'ta Gömbe Panayır Alanı törenle açıldı

Kaş'ta Gömbe Panayır Alanı törenle açıldı

Antalya (AA) -Kaş ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Gömbe Panayır Alanı'nın açılışı, törenle gerçekleştirildi.
Kaş - 05.09.2021
Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi

Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş şehir Şırnak'ın Silopi-Görümlü heyetini makamında kabul etti.
Kaş - 31.08.2021
Korkuteli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Korkuteli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Korkuteli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Kaş - 30.08.2021
Kaş'ta kurulacak katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı

Kaş'ta kurulacak katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kurulacak katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı.
Kaş - 20.08.2021
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "53 bin 735 dekar ekili dikili alan, 639 dekar sera, 403 büyükbaş, 4 bin 452 küçükbaş, 7 bin 827 arılı kovan, 29 bin 516 kanatlı hayvan, 6 bin 914 alet makine, 2 bin 976 ton depolu ürünler,...
Kaş - 11.08.2021
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştıklarını, bunlardan 267'sinin kontrol altında olduğunu, üçüyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz.
Kaş - 09.08.2021
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır.'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır.
Kaş - 09.08.2021
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ????şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın olmadığını belirterek "TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz.
Kaş - 08.08.2021
KAŞ'TA İKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

KAŞ'TA İKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece iki noktada çıkan orman yangınları, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Kaş - 08.08.2021
SEYDİKEMER'DEKİ YANGINDA ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

SEYDİKEMER'DEKİ YANGINDA ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinin Çökek Mahallesi'nde dün çıkan ve Dereköy Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle kontrol altına alındı.
Kaş - 04.08.2021
Seydikemer'de iki mahallede yangın kontrol altında, 1 mahallede sürüyor

Seydikemer'de iki mahallede yangın kontrol altında, 1 mahallede sürüyor

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinin Arifler Mahallesi'nde, 2 gün önce çıkan ve kırsal Kabaağaç ve Dip Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, bu kez de Çökek Mahallesi'nden alevler yükseldi.
Kaş - 03.08.2021
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ

SAMSUN'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Ferdi Yılmaz (27), hayatını kaybetti.
Kaş - 03.08.2021
Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! 'Dayaklı tedavi' kuyruğunda 50 kişi bekliyordu

Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! "Dayaklı tedavi" kuyruğunda 50 kişi bekliyordu

Birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak'ın Türkiye'de açtığı ofise ekipler tarafından baskın yapıldı. Mühürlenen ofisin önünde tedavi olmak için 50 kişinin beklemesi ise dikkat çekti.
Kaş - 03.08.2021
Son dakika: Kaş'ta yiyecek arayan yaban domuzu kamerada

Son dakika: Kaş'ta yiyecek arayan yaban domuzu kamerada

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaban domuzu, şehir merkezine indi.
Kaş - 27.07.2021
Turkuaz renkli denizi, altın sarısı kumu ile tatilin gözdesi oldu

Turkuaz renkli denizi, altın sarısı kumu ile tatilin gözdesi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumu ve turkuaz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı.
Kaş - 24.07.2021
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'ndaki yoğunluk drone ile görüntülendi

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'ndaki yoğunluk drone ile görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Kaş - 22.07.2021

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