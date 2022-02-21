Kaş Haberleri - Kaş Haber - Haberler

Kaş Haberleri
Kaş haber, Kaş son dakika haberleri ve gelişmeleri.
KAŞ'TA 88 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDIAntalya'nın Kaş ilçesinde güvenlik güçlerinin ortak operasyonunda, 88 düzensiz göçmen yakalandı.
Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı- Antalya'nın Kaş ilçesinde İtalya'ya göçmen kaçıracağı bilgisi alınan tekneye jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Antalya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandıAntalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kaş'ta duyarlı sürücüler ödüllendirildiKaş ilçesinde son 5 yılda trafik cezası almayan sürücülere plaket verildi.
Son dakika haberi | Jandarmadan 'aranan şahıs' devriyesiSon dakika haberleri... Antalya'nın Elmalı ve Kaş ilçelerinde jandarma ekiplerinin devriyeleri sırasında farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Pazarspor kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'a 5-0'lık skor ile mağlup oldu.
Kaş Belediyesi EMITT 2022'ye katıldıKaş Belediyesi, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılarak ilçeyi tanıtıyor.
17 gün boyunca zincir markete geceleri dadanan Avusturyalı hırsız, ürün eksikliğinin fark edilmesiyle yakayı ele verdiAntalya'nın Kaş ilçesinde, bir zincir marketin depo anahtarını eline geçiren Avusturyalı adam, 17 gün boyunca geceleri girdiği depodan yiyecek ve içecek çaldı.
Geceleri marketten yiyecek- içecek çalan Avusturyalı tutuklandıANTALYA'nın Kaş ilçesinde, bulduğu anahtarla geceleri girdiği zincir marketten 17 gün boyunca yiyecek ve içecek çalan Avusturyalı Nicholas James Matheson (40) tutuklandı.
Son dakika haber | Jandarmadan servis sürücülerine trafik semineriSon dakika haberler: Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, okul servisi sürücülerine genel trafik kuralları ile korona virüs kapsamında uyulması gereken tedbirleri içeren seminer verdi.
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlarKayseri'de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.
Antalya'da kardan kapanan yollarda çalışmaAntalya'da kardan kapanan yollarda çalışmaANTALYA Antalya'nın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlarKarlı yolları aşıp, aşılıyorlar Kayseri'de sağlık çalışanları zorlu kış şartlarına rağmen aşılama çalışmalarını sürdürüyor Kayseri'de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına aldırış etmeden karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.
BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYORANTALYA'nın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi (2)Antalya'nın Kaş ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede ayağı kırılan kadının yardımına belediye, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti.
Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinde tabanca bulunduAntalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili olduAntalya kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.
ANTALYA'YA 29 YIL SONRA KAR YAĞDIAntalya kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı aralıklı etkili olurken, Beydağları ve Masadağı etekleri karla kaplandı.
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu (2)Antalya kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.
Antalya'da inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
4 İNŞAAT ALANINDAN MALZEME ÇALAN 3 KİŞİ YAKALANDIAntalya'nın Kaş ilçesinde bir günde 4 inşaat alanından 350 bin lira değerinde malzeme çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aynı gün 4 farklı inşaattan 350 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli yakayı ele verdiAntalya'nın Kaş ilçesinde 4 ayrı inşaattan 350 bin TL değerinde hırsızlık yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya'da 4 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandıAntalya'da hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.
İnşaatlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandıAntalya'da, 4 inşaattan malzeme çaldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Antalya'dan kısa kısaAntalya Büyükşehir Belediyesinin üreticilere hibe destekleri sürüyor.
Caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesinde caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika haberleri: Kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarmaya suçüstü yakalandıSon dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
Antalya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.
Metin Lokumcu davasında sanık polislere olay anı görüntüleri izletildiARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılanmasına devam edildi.
Son dakika... Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması sürdüSon dakika haberine göre Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de, AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandıSon dakika haber... Antalya'nın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da otokorkulukları çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarında bulunan otokorkulukları çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Yol kenarındaki otokorkulukların cıvatalarını çalan hırsızlar yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarlarında bulunan otokorkulukların cıvata, somun ve pullarını çalan 3 hırsız, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Antalya'da kumar oynayan 7 kişiye ceza uygulandıAntalya'nın Kaş ilçesinde evde kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 352 lira ceza kesildi.
Kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 352 TL para cezasıAntalya'nın Kaş ilçesinde müştemilatta kumar oynayan 8 şahsa toplamda 9 bin 352 TL para cezası uygulandı.
Akyaka'da 'Genç balıkçı deneyim paylaşım buluşması'Genç balıkçılar, balıkçılık mesleğinin geleceği hakkında konuşmak; deniz koruma alanlarında sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarıyla ilgili deneyim paylaşmak için Gökova Körfezi'nde bir araya geldi.
Damlama ve sulama filtresi çalan şüpheli yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın 4 bin TL değerindeki damlama ve sulama filtresine çalan şüpheli yakalandı.
Türkiye'de 2021 böyle geçti: TemmuzTürkiye'de 2021'in Temmuz ayında, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki farklı illerde çıkan orman yangınları ve kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınması önemli yer tuttu.
Son dakika haberleri... Metin Lokumcu davasında sanık polisler, mahkemede dinlenecekSon dakika haberi... ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili görevsizlik kararı sonrası...
Son dakika haberi! Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildiGelen son dakika haberine göre Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.
Son dakika haberi! Kaş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdiSon dakika habere göre Kaş ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ova İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Antalya'da kumar oynayan 19 kişiye ceza uygulandıAntalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye ceza kesildi.
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandıAntalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldıKaş ilçesinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklamaAntalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama Jandarma Alanya ve Kaş ilçelerinde yaptığı iki ayrı operasyonla sokakları zehir tacirlerinden temizledi Antalya'da jandarma tarafından Alanya ve Kaş ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan iki ayrı...
Kaş'ta jandarmadan 3 Aralık Engelliler Günü etkinliğiAntalya'nın Kaş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Son dakika... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandıSon dakika haber... Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklamaAntalya'da jandarma tarafından Alanya ve Kaş ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 27'si tutuklandı.
Jandarmadan öğrencilere 'Genel trafik kuralları' semineriAntalya'nın Kaş ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine Jandarma ekipleri, genel trafik kuralları eğitimi semineri verdi.
Kıbrıs gazisi Yılmaz, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandıAntalya'da vefat eden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi, Kaş ilçesinde toprağa verildi.
Kaş'ta "Narko Rehber" programı düzenlendiAntalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Narko Rehber" eğitim programı düzenlendi.
Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbetSon dakika haberleri: MUĞLA'da boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'da hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesinde hırsızlıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.
Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özen'den Serik Belediyespor'a moral ziyaretiSerik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Afjet Afyonspor maçı öncesi Serik Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.
Kaş'ta 2 çalıntı motosiklet ele geçirildiAntalya'nın Kaş ilçesinde çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.
Jandarma ekipleri motosiklet sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verdiKaş ilçesinde jandarma ekiplerince trafik kazalarını, meydana gelen ölüm ve yaralamaları azaltmak amacıyla öğrencilere ve motosiklet sürücülerine eğitim verildi.
Trafik Kurallarına Uymak Yaşama SarılmaktırTüm haberler için tıklayınız...Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında Kaş Yeniköy Mahallesinde 4 etaptan oluşan eğitimi tamamlayan sürücülere kask hediye etti.
Antalya'da 600 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' eğitimi verildiAntalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca Kaş ilçesinde bulunan Hilmi Toksoy ilk ve ortaokulunda 600 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi ile 300 motosiklet sürücüsüne motosiklet güvenli sürüş eğitimleri verildi.
'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandıSanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Antalya'nın Kaş ilçesinde desteklenmeye hak kazanan 'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' projesinin sözleşmesi imzalandı.
Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandıAntalya'nın Serik, Kaş, Manavgat ve Döşemealtı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İhale İlânı - YİKOB (Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi)Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya Valiliği Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müd. Binası Yapım İşiTüm duyurular için tıklayınız...
Kaş'ta taksilere yönelik denetim yapıldıAntalya'nın Kaş ilçesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.
Kaş Belediyesi'nin 2022 bütçesi onaylandıKaş Belediyesi'nin 2022 bütçesi 245 milyon 426 bin lira olarak belirlendi.
CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜNYA REKORLARI İLE SONA ERDİ - Türkiye Sualtı Sporları FederasyonuCMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜNYA REKORLARI İLE SONA ERDİ Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliğinde 4-9 Ekim'de gerçekleştirilen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5.
3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandıAntalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı.
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya ŞampiyonasıTürkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) gerçekleştirilen organizasyonda bugün, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde Hırvatistan'dan Petar Klovar, 92 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.
Kaş'ta emniyet müdürlüğüne araç hibe edildiAntalya'nın Kaş ilçesinde Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi.
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli olduTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası devam ediyor.
TSSF'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI KAŞ'TA TÖRENLE BAŞLADI - Türkiye Sualtı Sporları FederasyonuTSSF'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI KAŞ'TA TÖRENLE BAŞLADI Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5.
Son dakika haberleri... Antalya jandarmasına 11 yeni devriye aracıSon dakika haberler... Antalya İl Jandarma Komutanlığında, asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 yeni devriye müdahale aracı hizmete başladı.
2 DÜNYA VE 26 ULUSAL REKORUN KIRILDIĞI KAŞ'TA, MİLLİLERDEN 2'Sİ ALTIN 5 MADALYA - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu2 DÜNYA VE 26 ULUSAL REKORUN KIRILDIĞI KAŞ'TA, MİLLİLERDEN 2'Sİ ALTIN 5 MADALYA Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaşilçesinde gerçekleştirilen CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda 2 dünya ve 2 Türkiye rekoru kırıldı.
2 dünya ve 26 ulusal rekorun kırıldığı Kaş'ta, millilerden 2'si altın 5 madalyaTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen CMAS-TSSF 4. 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda 2 dünya ve 2 Türkiye rekoru kırıldı.
Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildiGörevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Semra Kaş isimli öğretmenin adı görev yaptığı Çimen İlkokuluna verildi.
DERSTE KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRETMENİN ADI, OKULUNA VERİLDİVAN'ın Erciş ilçesinde, ders sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Semra Kaş'ın (28) adı, görev yaptığı okula verildi.
Likya uygarlığının kaçırılan eserleri Kaş'ta su altında sergilenecekLikya uygarlığının kaçırılan eserleri Kaş'ta su altında sergilenecek Deniz altındaki yaklaşık 10 dönüm alanı kapsayacak sanat parkına 658 eser dalgıçlar tarafından özenle suya indirildi Antalya'nın Kaş ilçesinde kısa süre sonra hizmete girecek olan Kaş Sualtı Sanat Parkı, eko turizm...
TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU'NU GETİREN SUALTI FOTOĞRAFLARI VE FEDERASYON KUPASI KAZANAN SUALTI VİDEOSU KAŞ'TA ÇEKİLDİ - Türkiye Sualtı Sporları FederasyonuTÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU'NU GETİREN SUALTI FOTOĞRAFLARI VE FEDERASYON KUPASI KAZANAN SUALTI VİDEOSU KAŞ'TA ÇEKİLDİ ALTIN PALET SUALTI GÖRÜNTÜLEME TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VE ALTIN PALET SUALTI GÖRÜNTÜLEME VİDEO FEDERASYON KUPASI KAŞ'TA YAPILDI Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından...
Son dakika haberi: Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ile Video Federasyon Kupası'nda kazananlar belirlendiEdinilen son dakika gelişmesine göre Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ile Video Federasyon Kupası'nı kazananlar açıklandı.
Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandıSon dakika haberleri: Antalya'da geçen yıl Ağustos ayında İhsan Bektaş isimli vatandaşın silahla vurulması olayı ile ilgili Eskişehir'den 5 şüpheli 'örgüt kurmak ve yönetmek, adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'daki silahlı saldırının 5 şüphelisi Eskişehir'de yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.
Ege Ordu Komutanı Sivri, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldıEge Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı, ilçede incelemelerde bulundu.
Antalya'da 60 litre etil alkol ele geçirildiAntalya'da sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkole el konuldu.
Kaş'ta nefesler Türkiye Şampiyonluğu için tutuluyorTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun faaliyet takviminde yer alan Serbest Dalış Open Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası Kaş'ta bugün başlıyor.
Son dakika haberi | Kaş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlediSon dakika gündem haberi... Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsamında 216 çocuk sünnet edildi.
Kaş'ta Gömbe Panayır Alanı törenle açıldıAntalya (AA) -Kaş ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Gömbe Panayır Alanı'nın açılışı, törenle gerçekleştirildi.
Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldiKaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş şehir Şırnak'ın Silopi-Görümlü heyetini makamında kabul etti.
Korkuteli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandıKorkuteli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Kaş'ta kurulacak katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldıAntalya'nın Kaş ilçesinde kurulacak katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştuTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "53 bin 735 dekar ekili dikili alan, 639 dekar sera, 403 büyükbaş, 4 bin 452 küçükbaş, 7 bin 827 arılı kovan, 29 bin 516 kanatlı hayvan, 6 bin 914 alet makine, 2 bin 976 ton depolu ürünler,...
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştıklarını, bunlardan 267'sinin kontrol altında olduğunu, üçüyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır."Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır.
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ????şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın olmadığını belirterek "TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz.
KAŞ'TA İKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Kaş ilçesinde dün gece iki noktada çıkan orman yangınları, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
SEYDİKEMER'DEKİ YANGINDA ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDIMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinin Çökek Mahallesi'nde dün çıkan ve Dereköy Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle kontrol altına alındı.
Seydikemer'de iki mahallede yangın kontrol altında, 1 mahallede sürüyorMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinin Arifler Mahallesi'nde, 2 gün önce çıkan ve kırsal Kabaağaç ve Dip Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, bu kez de Çökek Mahallesi'nden alevler yükseldi.
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜSAMSUN'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Ferdi Yılmaz (27), hayatını kaybetti.
Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! "Dayaklı tedavi" kuyruğunda 50 kişi bekliyorduBirçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak'ın Türkiye'de açtığı ofise ekipler tarafından baskın yapıldı. Mühürlenen ofisin önünde tedavi olmak için 50 kişinin beklemesi ise dikkat çekti.
Son dakika: Kaş'ta yiyecek arayan yaban domuzu kameradaSon dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaban domuzu, şehir merkezine indi.
Turkuaz renkli denizi, altın sarısı kumu ile tatilin gözdesi olduAntalya'nın Kaş ilçesinde kumu ve turkuaz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı.
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'ndaki yoğunluk drone ile görüntülendiAntalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
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