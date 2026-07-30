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Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

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- Havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği yangının enerjisi düşürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde Salı günü başlayan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Enerjisi düşük olarak devam eden yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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