Kaş'ta makilik alanda yangın kısa sürede söndürüldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde Yeşilköy Mahallesi Muarkürü mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Muarkürü mevkisindeki makilik alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı