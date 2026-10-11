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Antalya'da Serik ve Kaş yangınlarını çıkardıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı

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Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Valilik açıklamasına göre Serik Akbaş Mahallesi'nde 6 Eylül'de 170 hektar, Kaş'ta 16 Eylül'de 10 hektar alan zarar gördü; operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Serik ve Kaş'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Serik'teki Akbaş Mahallesi'nde 170 hektarlık alanın zarar gördüğü 6 Eylül'deki yangın ile Kaş'ta 10 hektarlık ormanlık alanın tahrip olduğu 16 Eylül'deki yangını kasten çıkardıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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