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Antalya açıklarında teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında seyreden gezi teknesindeki kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce tekneden alınan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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