Antalya’daki orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece boyu sürdürülen yoğun mücadele ve bu sabah erken saatlerden itibaren başlayan hava müdahalesiyle yangının söndürülmesine çalışılıyor. Yer yer rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevler şiddetlenirken, ekipler de buralara hızla müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Dilruba DEMİRCİ/KAŞ (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı