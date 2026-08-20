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Kaş'ta adada rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlikle tahliye edildi

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Antalya'nın Kaş ilçesinde adada rahatsızlanan bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde adada rahatsızlanan bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Limanağzı mevkisinde karadan ulaşımı olmayan adada bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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