Haberler

Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim

Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim Haber Videosunu İzle
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgedeki bazı evlerin de yandığı belirtiliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesinde ziraat alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonrası rüzgarın da etkisi ile Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı.

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada ziraat alanında başlayan yangın, saatte 50-70 km hızla eser kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesini güçleştiriyor. Yangına havadan 15 helikopter, 4 uçak, karadan 72 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 450 personel, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar alevlerin önünün kesilmesi için mücadele ediyor. Ekiplerin canla başla mücadelesi sürerken, bölgedeki bazı evler alevlere teslim oldu.

ÜNLÜ SAKLIKENT KANYONU ZİYARETÇİLERE KAPANDI

Yangının dünyaca ünlü, sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı.

FETHİYE'DE YANAN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan; Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan ve 3,5 saatte kontrol altına alınan orman yangınında etkilenen alanlar, dronla görüntülendi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Sezonun ilk derbisinin tarihi belli oldu
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Ormanı yakanları Allaha havale ediyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Kurtlar Vadisi'nin Deryasından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Deryasından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

Dünyaca ünlü yıldızı duyurdular, Süper Lig'i sallamaya geliyor

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu