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Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan yangına ekipler, havadan ve karadan zorlu arazi şartlarına rağmen müdahale etti.

Bugün de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçakların da destek verdiği söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının yaşandığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, bugün öğle saatlerinde Karadağ Mahallesi'nde çıkan orman yangını da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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