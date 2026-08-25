Patara'da Caretta Caretta Yuvaları Jandarma Denetiminde

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara sahilinde, caretta carettaların yuvalama alanlarında jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, çevrenin ve doğal yaşamın korunması, nesli tehlike altındaki türlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Patara'da kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Sahil kısmında bulunanlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Deniz Kaplumbağalarının Korunması konulu genelgesi hakkında bilgilendirme yapılarak, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının korunması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu hatırlatıldı.

Kontrol ve denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği duyuruldu.

Kaynak: AA