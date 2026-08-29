Muğla'daki Yangın Antalya'ya Sıçradı

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Saklıkent Kanyonu yakınlarında etkili olan yangın, rüzgarın etkisiyle kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana ulaştı.

Seydikemer'in Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.40 sıralarında ziraat arazisinde yangın çıktı. Alevler, kuzeyden esen şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

Saklıkent Kanyonu yakınlarında etkili olan yangın, rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana ulaştı. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edildi. Yangına 6 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 22 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile karadan müdahale ediliyor.

Çalışmalarda 160 personel görev yaparken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ANKA