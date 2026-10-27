Antalya’da okullar tatil mi, Antalya’da bugün okul yok mu 27 Ekim Salı?

Merak edilen sorunun yanıtı şimdilik net: Antalya’da 27 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Antalya Valiliği’nden ya da ilçe kaymakamlıklarından eğitime ara verildiğine ilişkin bir duyuru yapılmadı. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece okullarda eğitim normal şekilde devam edecek. İşte Antalya’daki son duruma dair bilinenler.

ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. Şu ana kadar Antalya genelinde ya da sağanak ve fırtınadan etkilenen Kaş, Kumluca ve Finike ilçelerinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi, Antalya Valiliği ya da ilgili kaymakamlıkların alacağı karara bağlı bulunuyor.

ANTALYA’DA BUGÜN OKUL VAR MI?

Valilik ya da kaymakamlıklardan yeni bir karar açıklanmadığı sürece Antalya’da 27 Ekim Salı günü okullarda eğitim normal şekilde sürecek. Velilerin ve öğrencilerin, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımlar yerine resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor.

ANTALYA’YI SAĞANAK VE FIRTINA VURDU

Antalya’nın Kaş, Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve fırtına, bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağış nedeniyle dereler ve sulama kanalları taştı, birçok mahalle ve cadde adeta göle döndü. Fırtınayla birleşen olumsuz hava koşulları, bölge sakinlerine zor anlar yaşattı.

SERALARDA BÜYÜK HASAR

Sağanak ve fırtına en büyük hasarı, Türkiye’nin örtü altı tarım merkezlerinden biri olan bölgedeki seralarda verdi. Sera alanlarını basan sel suları ve fırtınanın etkisiyle yırtılan naylonlar, sebze ve narenciye ürünlerine ciddi zarar verdi.

EKİPLER SAHADA

Selin ardından belediye ve AFAD ekipleri, suların tahliyesi ve kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Hasar gören yollarda ve su basan evlerde temizlik çalışmaları sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki zararın boyutunu belirlemek için saha taramalarına devam ediyor.

BU HAFTA OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. Öğrenciler çarşamba sabahı okula gidecek, öğleden sonra tatile çıkacak. 29 Ekim Perşembe günü ise okullar tam gün tatil olacak.

OKUL TATİLİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınabilecek tatil kararları, Antalya Valiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi kanalları üzerinden duyuruluyor. Valilikten ya da kaymakamlıklardan yeni bir karar açıklanması halinde haberimiz güncellenecek.