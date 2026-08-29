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Muğla'daki Yangın Kaş'a Sıçradı

Muğla'daki Yangın Kaş'a Sıçradı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı.

Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 160 personelin yanı sıra belediyelere ait itfaiye ekipleri ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA
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