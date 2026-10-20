Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza

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Süper Amatör Lig temsilcilerinden Kaşspor, yeni sezon öncesi iç transferde kritik bir hamleye imza attı.

ÖMER DURAK İLE YOLA DEVAM

Antalya ekibi Kaşspor, geride bıraktığımız sezonda da kadrosunda bulundurduğu tecrübeli eldiven Ömer Durak ile sözleşme tazeledi.

ŞEHİRDE FENOMEN HALİNE GELDİ

Sadece gösterdiği performansla değil, aynı zamanda sempatik ve iri fiziğiyle de şehirde kısa sürede fenomen haline gelen deneyimli kaleci, yeni sezonda da Kaşspor’un kalesini korumaya devam edecek. Taraftarın büyük sevgisini kazanan Ömer Durak'ın takımda kalması camiada sevinçle karşılandı.